Boca, sin margen de error y con una duda, recibe a Platense: formaciones, hora y tevé

Boca tendrá una prueba de fuego en La Bombonera. Recibirá a Platense con la obligación de mejorar la pobre imagen que tuvo ante Vélez y dejar los tres puntos en casa para no alejarse de los puestos de vanguardia en la zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional. El Calamar, de buen arranque, buscará dar el golpe en una cancha en la que no pudo ganar desde que volvió a Primera.

El choque ante Platense es el primero de una seguidilla de tres seguidos de en Brandsen 805, que serán claves para despegar de una vez por todas en este 2026, antes de la vuelta a la Copa Libertadores.

Úbeda planea tres modificaciones con respecto al equipo que cayó en Liniers. Milton Delgado le dejaría su lugar al chileno Williams Alarcón; Kevin Zenón haría lo propio con Ángel Romero; y tres nombres se disputan la vacante que dejará el juvenil Gonzalo Gelini: Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda.

La buena noticia para el Xeneize es que recuperó soldados en la ofensiva. Tanto Edinson Cavani como el propio Janson regresaron a la lista de convocados tras dejar atrás sus respectivas lesiones. Con Miguel Merentiel a disposición, el único delantero que queda por recuperarse es Milton Giménez.

El Calamar llega arriba del Xeneize

El Calamar arrancó bien un 2026 que lo tendrá disputando la Libertadores por primera vez en su historia. Aunque viene de caer 1-0 ante Independiente, marcha quinto en la zona con 7 unidades (uno más que Boca) producto de dos victorias (Instituto y Talleres) y un empate (Unión). Además, le ganó agónicamente a Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina y espera rival en 16avos de final.

En el plantel del conjunto de Vicente López hay dos futbolistas que están cedidos desde Boca. Ellos son Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, piezas claves en la Reserva bicampeona de Mariano Herrón. “A Boca hay que jugarle de igual a igual, hay que ser protagonista y no meterse atrás, no importa quién esté enfrente”, reflexionó el zaguero central en la previa. Entre los titulares estará Maximiliano Amarfil, jugador de Cipolletti, a préstamo en el equipo de Vicente López.

Desde que regresó a Primera en 2021, Platense perdió en sus tres visitas a La Bombonera (2-1 por la Liga Profesional 2022, 3-1 por la LP 2023 y 3-1 por la Copa de la Liga 2023). Su última victoria allí fue un 4-0 por el Clausura de 1998, una jornada que aún queda guardada en la retina de los calamares.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: La Bombonera

Hora: 19:30

TV: ESPN Premium