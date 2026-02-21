Dibu Martínez puso un solo hombre en la barrera y le hicieron un golazo en la Premier League

El golazo de tiro libre que le hicieron a Dibu Martínez.

Aston Villa rescató un punto en su cancha ante Leeds y desperdició una gran chance de acercarse al líder Arsenal, que viene de capa caída últimamente.

En el elenco local fueron titulares Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, quien salió remplazado a los 75 minutos por Tammy Abraham.

El golazo de tiro libre que le hicieron a Dibu Martínez

QUÉ GOLAZO LE HICIERON AL DIBU MARTÍNEZ



Stach la clavó al ángulo, imposible para el arquero del Aston Villa y llegó el 1-0 del Leeds.



▶️ Mirá la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/8WGjUSsTAM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 21, 2026

La visita abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo por intermedio de un tiro libre perfecto ejecutado por el alemán Anton Stach. Dibu puso un solo hombre en la barrera y lo terminó pagando caro.

Emiliano Buendía jugó 75 minutos y no pudo hacer la diferencia para Aston Villa.

El conjunto villano rescató un punto sobre la hora gracias al ingreso goleador del ex Chelsea Tammy Abraham, que hizo un gol de pescador a los 88 minutos.

Más allá del golazo de tiro libre que le hicieron, Dibu tuvo varias atajadas brillantes para mantener a su equipo en partido.

En la próxima jornada, el elenco de Emery visitará al colista Wolverhampton el próximo viernes, mientras que Leeds recibirá el sábado en Elland Road a Manchester City.



















