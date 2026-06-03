Dibu Martínez será titular en el debut de la Selección Argentina en el Mundial ante Argelia

Con el dedo entablillado y la mano vendada, así está Dibu Martínez a dos semanas del Mundial.

Emiliano Martínez será el arquero titular en el debut de la Selección Argentina en el Mundial el próximo martes 16 de junio a las 22 en Kansas. Pese a la fractura en el dedo anular de la mano derecha sufrida en la entrada en calor de la final de la Europa League, el cuerpo médico de la Albiceleste confía en que llegará en óptimas condiciones para el estreno ya que el hueso está soldando correctamente.

No formará parte de los amistosos ante Honduras e Islandia y continuará con la venda y la tablilla durante los próximos días.

Las primeras imágenes que trascendieron de la mano del Dibu, cuando todavía estaba en Inglaterra festejando la consagración con el Aston Villa, preocuparon a muchos.

Llegó a la concentración de la Selección Argentina con una venda en su mano derecha y el dedo entablillado. Un posteo en sus redes sociales y un posterior «llego, llego» hacia un hincha cuando se estaba por subir al micro rumbo al entrenamiento de este martes trajo algo más de tranquilidad.

En el cuerpo técnico Albiceleste están seguros de que el marplatense llegará sin inconvenientes al estreno ante Argelia. Más allá de que no es una situación ideal, es una lesión común en los arqueros y habrán pasado 37 días desde la fractura.

Por eso, no jugará los dos amistosos ante Honduras e Islandia y hasta las horas previas al debut mantendrá el dedo inmovilizado con el objetivo de que sane más rápido. Tampoco necesitará un guante especial con cuatro dedos, como en algún momento se especuló.