Previa del GP de Mónaco: las tres estrellas argentinas en las calles del Principado

El argentino Juan Manuel Fangio, el primer ganador en la historia de Montecarlo.

Cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más icónicos y glamourosos del mundo motor: el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexto capítulo de la temporada, a celebrarse el domingo en las calles del Principado.

El principal foco para nuestro país, naturalmente, estará puesto en la actuación de Franco Colapinto. El argentino viene de conseguir su mejor resultado en la máxima y querrá prolongar su buen momento con el Alpine N°43.

Un solo antecedente ostenta el pilarense en Montecarlo: el año pasado, a pocas carreras de haber debutado con el equipo francés, completó la carrera en el 13° puesto. Por entonces, el monoplaza era uno de los peores de la parrilla.

Pero viajando en el tiempo, encontramos que nuestro país dejó una huella imborrable en el emblemático circuito urbano. Y es que fue justamente un argentino, Juan Manuel Fangio, el primer ganador de su historia.

El Chueco triunfó en la primera edición válida por un campeonato del mundo, en 1950, tripulando un Alfa Romeo; la marca que dominó ampliamente aquel año. Además del triunfo, el balcarceño hizo la Pole y marcó el récord de vuelta.

Fangio repitió la hazaña en 1957, a bordo de una Maserati, éxito que lo encaminó a su quinto y último título de Fórmula 1. Al igual que en su primer logro, también consiguiendo Pole, victoria y vuelta rápida.

Iconic from every angle 🤩 pic.twitter.com/MvGbUgDOzu — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 3, 2026

Quien también tuvo la dicha y privilegio de entonar el himno nacional en lo más alto del podio monegasco fue Carlos Alberto Reutemann, en la temporada 1980.

Lole aprovechó las distintas alternativas y ganó bajo la lluvia con su Williams Cosworth, en lo que a la postre resultó su único éxito de aquel año, dominado por el australiano Alan Jones, su compañero de escuadra.

Los otros pilotos argentinos que formaron parte del Gran Premio de Mónaco fueron: Roberto Mieres (1955), Carlos Menditeguy (1957), Ricardo Zunino (no clasificó en 1980), Oscar Larrauri (1988), Esteban Tuero (1998) y Gastón Mazzacane (2000).