Giro judicial de ARCA sobre el impuesto a las Ganancias: dejará de apelar los fallos a favor de jubilados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial en los litigios previsionales: a partir de ahora, el organismo dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios.

La decisión marca un cambio de paradigma del Estado frente a los históricos reclamos de los adultos mayores que sufren retenciones tributarias. La medida responde a que la Corte Suprema de Justicia viene rechazando sistemáticamente las apelaciones del fisco en este tipo de expedientes.

Qué establece la nueva medida oficial

El cambio de rumbo quedó plasmado en la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo (ex AFIP). El texto oficial justifica que esta nueva directiva busca, fundamentalmente, evitar «mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional».

En la práctica, la resolución instruye a los representantes fiscales a cumplir con tres premisas clave:

No presentar nuevos recursos extraordinarios ni quejas ante la Corte Suprema cuando los fallos de instancias anteriores favorezcan a los jubilados.

ni quejas ante la Corte Suprema cuando los fallos de instancias anteriores favorezcan a los jubilados. Desistir de las apelaciones ya iniciadas que se encuentren en la Corte aguardando tratamiento.

que se encuentren en la Corte aguardando tratamiento. Adaptar la gestión judicial a la doctrina fijada por el máximo tribunal para agilizar la resolución de los expedientes.



El fallo «García»: el antecedente que cambió la historia

El pilar fundamental detrás de esta claudicación judicial de ARCA es el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019.

En aquel entonces, la Justicia le dio la razón a una jubilada de 79 años con problemas de salud que sufría retenciones por Ganancias de casi un 32% sobre sus ingresos. Los magistrados determinaron que el cobro del tributo en esas condiciones vulneraba los principios constitucionales de igualdad y la protección de los sectores vulnerables.

La Corte argumentó que el envejecimiento y la discapacidad generan mayores necesidades económicas, factores que deben ser contemplados al definir una carga tributaria.

Incluso, el máximo tribunal aclaró que las posteriores modificaciones de la Ley de Ganancias (Ley 27.617) no solucionaron el problema de fondo, ya que se basaron en criterios puramente patrimoniales sin contemplar la vulnerabilidad por edad o enfermedad.

Qué pasará con los juicios en trámite

La instrucción de ARCA también traza el mapa de acción para las miles de causas que continúan tramitándose en tribunales inferiores. En los casos en que las Cámaras Federales ya vengan fallando a favor de los jubilados, los abogados del Estado deberán consentir esas decisiones respecto al reclamo de fondo.

Sin embargo, el organismo aclaró que el cese de litigio tiene sus excepciones: ARCA seguirá litigando en los tribunales para intentar reducir el pago de honorarios profesionales y las costas judiciales del proceso, con el fin de cuidar las arcas del Estado.

Asimismo, la nueva estrategia no aplicará si las demandas son impulsadas por entidades sin legitimación activa (como asociaciones o colegios profesionales en representación colectiva).

La deuda pendiente del Congreso

En un fallo en el año 2019, la Corte Suprema había emitido una exhortación directa al Poder Legislativo: la urgencia de debatir y sancionar una ley específica que regule de manera diferencial el impuesto para jubilados y pensionados. Sin embargo, a siete años de ese dictamen, la legislación de fondo sigue ausente.

Con información de Infobae.