El diputado libertario Manuel Quintar denunció una estafa por una Tesla Cybertruck de USD 285 mil que nunca recibió

Manuel Quintar, el diputado jujeño de La Libertad Avanza que en los últimos días generó repercusión por llegar al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, había realizado en 2025 la compra de otra camioneta idéntica por casi 300 mil dólares, aunque nunca le fue entregada.

Según publicó Infobae, el legislador concretó la operación en una concesionaria ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, donde abonó un total de USD 285 mil entre pagos en efectivo y transferencias bancarias. Sin embargo, pese al paso de los meses, la unidad nunca fue entregada.

Ante esta situación, Quintar presentó en abril de este año una denuncia por presunta estafa que quedó radicada en la UFI N°2 de Pilar. En el marco de la investigación judicial, en las últimas horas efectivos de la Policía Bonaerense realizaron allanamientos en distintos puntos de la zona norte del Gran Buenos Aires y secuestraron vehículos de la concesionaria denunciada para intentar recuperar el dinero abonado.

La causa tomó notoriedad luego de que el diputado fuera visto esta semana llegando al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de USD 100 mil, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales. El propio Quintar confirmó que el vehículo era suyo mediante una publicación en X, donde escribió: “A mi nombre, con la mía”.

Desde el entorno del legislador aseguraron que esta segunda camioneta fue adquirida legalmente en Estados Unidos e importada al país cumpliendo todos los requisitos correspondientes. También explicaron que el traslado en grúa que se vio días atrás no estuvo relacionado con problemas de documentación, sino con la intención de enviarla a Jujuy.

La Cybertruck, fabricada por Tesla, es una pick up eléctrica de alta gama con una autonomía cercana a los 500 kilómetros, lo que dificultaba realizar el viaje terrestre desde Buenos Aires hasta la capital jujeña sin múltiples recargas.