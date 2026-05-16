Torres apura la gestión: cero impuestos para la construcción con mano de obra chubutense 

Los tiempos se acortan, llega el parate del mundial y después habrá que apretar el acelerador con más fuerza para recuperar la agenda. Los conflictos que se generaron por los magros aumentos ofrecidos a los trabajadores del Estado le dieron un respiro y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encontró una ventana para apurar la gestión. Anunció un paquete de medidas de alivio fiscal sobre todo para la construcción siempre y cuando se utilice “mano de obra chubutense”.

Esta semana, acompañado por miembros de su gabinete realizó un acto para hacer los anuncios. Y no desaprovechó la oportunidad para invitar a los gremialistas de la Unión Obrera de la Construcción, principal sindicato beneficiado con las medidas que necesitarán el acuerdo de la Legislatura que Torres tiene asegurado, pese a las fugas repentinas de su bloque tras el conflicto con la pesca.

La iniciativa consiste en la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; instalaciones de gas, agua, sanitarios y climatización con sus respectivos dispositivos conexos; instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística y terminación y revestimiento de paredes y pisos.

También establece una exención de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos para los instrumentos que “se formalicen para la construcción y/o ampliación de viviendas familiares o edificios residenciales en la provincia de Chubut y que sean celebrados entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 inclusive”.

En tal sentido, el Gobernador destacó que “la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que presentamos al inicio de la gestión hoy tiene más de 25 proyectos ejecutándose, e incluso algunos ya finalizados”, resaltando que “la construcción de un hotel cinco estrellas en Esquel significó más de 150 puestos de trabajo, con una inversión superior a los 50 millones de dólares para el sector turístico y cientos de nuevos empleos gracias a un régimen basado, fundamentalmente, en aliviar la carga impositiva sobre quienes invierten”.

Torres dejó atrás días de creciente malestar entre sindicatos y empleados de la administración pública provincial disconformes por los resultados de las reuniones paritarias. Los mayores conflictos nacieron en dos gremios clave como los son educación y salud. Incluso en el primero, el ministro José Luis Punta no la pasó muy bien durante una manifestación de los denominados “autoconvocados” que desconocen a la conducción de su gremio y le provocaron un dolor de cabeza al funcionario cuando quiso abandonar el edificio del ministerio. Debió recurrir a una escalera para poder acceder a una salida lateral.

Después, los miembros del gabinete salieron a defenderlo, lo calificaron como “el mejor ministro de los últimos tiempos” e intentaron desmentir lo que las imágenes grabadas desde celulares mostraban con certeza: Punta se fue por la puerta de atrás.

Por eso y tras participar de “la noche de los gobernadores” en Santa Fe junto al gobernador local Maximiliano Pullaro y los mandatarios Alfredo Cornejo de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes regresó para darle un impulso a su gestión pensando en el 2027. En Santa Fe, los cuatro gobernadores maquillaron el encuentro con un pronunciamiento donde se destacaba la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo cuando en realidad y según confiaron a diario RÍO NEGRO fuentes de la gobernación le enviaron un mensaje al presidente Javier Milei sobre «la preocupación» que les provoca el “caso Adorni”.

Ya en Chubut, Torres dijo que “en pocos días vamos a presentar un plan de obras estratégicas de infraestructura para toda la provincia. Se trata de obra pública necesaria que nos va a permitir dinamizar la economía y generar trabajo” y agregó que «en paralelo, podemos demostrar que hay proyectos que tienen un impacto real en inversiones y generación de empleo».

Una de esas obras son las defensas costeras de Playa Unión, el balneario de Rawson. Además de colocar el cartel, armar un pequeño obrador y llevar una máquina retroexcavadora, Torres posó para la foto con el intendente local Damián Biss, con quien no mantiene una buena relación política. Entre otras cosas, ambos se acusaron en los últimos tiempos de “pactar una alianza con los libertarios”.

“No los une el amor, sino el espanto” repetiría Jorge Luis Borges si haría un viaje terrenal y los viera sonriendo junto al mar. Pero la política, a veces, es más que el arte de lo posible.