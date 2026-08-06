Diego Forlán fue presentado oficialmente como nuevo técnico de la Selección de Uruguay

Cachavacha tendrá a cargo también la Sub-20 de cara al Mundial juvenil de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Lo que era un secreto a voces, finalmente se hizo realidad. Diego Forlán, uno de los máximos referentes históricos del fútbol uruguayo, fue presentado hoy oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de su país.

La Asociación Uruguaya de Fútbol hizo público el anuncio a través de un video que incluyó la pregunta que le habían hecho durante el Mundial, que el propio Forlán había contestado contundentemente: «¿Sabés cómo voy?».

El exdelantero, figura del seleccionado en Sudáfrica 2010 (fue elegido el mejor jugador del certamen), se hará cargo del plantel nacional tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026 y la consiguiente separación de caminos con Marcelo Bielsa.

La vuelta de la leyenda 😉 pic.twitter.com/cllfYv4aLC — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

Como entrenador, la experiencia de Cachavacha es escasa. Apenas estuvo once partidos al mando de Peñarol en 2020, cosechando cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Un año después dirigió a Atenas de San Carlos en la Segunda División uruguaya, con un saldo de cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas en doce encuentros.

Además de hacerse cargo de la Selección mayor, Forlán tendrá también a cargo la Sub-20 de cara al Mundial juvenil de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, fue claro sobre el alcance del cargo: «Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub-20 y ocho partidos de la selección mayor entre septiembre y marzo.»