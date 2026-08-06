Programación de la 2° fecha del Federal A: Cipolletti viaja a Bahía Blanca y Sol de Mayo recibe a Rincón

El Consejo Federal anunció los días, horarios y árbitros de la 2° fecha de la zona campeonato y reválida del Federal A, que se disputará casi en su totalidad el sábado, el día donde los tres equipos regionales saltarán a la cancha.

Por la fase Campeonato, Cipolletti viajará a Bahía Blanca para visitar a Villa Mitre. El duelo será a las 15:30 con el arbitraje del polémico Fernando Rekers. El Albinegro y el Villero se verán las caras por primera vez en el año, ya que no compartieron grupo en la primera ronda. Los últimos dos antecedentes fueron empates.

El equipo de Enríquez comenzó esta instancia con el pie derecho, después de la victoria por la mínima en la Visera de Cemento ante Huracán Las Heras. Por otro lado, los bahienses vienen de obtener un valioso triunfo de visitante ante Atenas de Río Cuarto (1-0).

En esta zona, la fecha comenzará el viernes con el duelo entre Juventud Antoniana-Alvarado (22:00). El sábado se medirán Argentino-Atenas (15:00) y Huracán-Olimpo (15:30). Kimberley de Mar del Plata tendrá fecha libre.

Sol de Mayo y Rincón se citan en Viedma

Por la Revalida, Sol de Mayo recibirá a Rincón por la 2° fecha. Será el sábado a las 15:00 con el bonaerense Enzo Gutiérrez como juez principal. El choque entre rionegrinos y neuquinos se vuelve a reeditar tras mas de un año.

Ambos llegan envalentonados a este partido. El Celeste derrotó 1-0 a Santamarina de Tandil y el León venció con autoridad por 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Lejos del descenso, el objetivo de los regionales será estar entre los primeros cinco de la zona para seguir en camino del segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los restantes partidos del grupo también se jugarán el sábado: Juventud Unida-Fadep (15:00), Círculo Deportivo-Guillermo Brown (15:00), Santamarina-San Martín (15:00) y Costa Brava-Germinal (15:30).