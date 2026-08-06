Independiente de Neuquén venció a Unión en Allen en la primera final del Integración

Independiente ganó con autoridad en su visita a Allen. (Foto: Gentileza Lucas Piñeiro)

Independiente de Neuquén ganó con autoridad en la primera final del Torneo Integración de Básquet ante Unión de Allen como visitante ante un gran marco de público.

El Rojo se impuso 95 a 76 en un partido que dominó de principio a fin. Logró marcar condiciones de entrada con un primer cuarto letal que ganó 34 a 15.

Independiente le pudo imprimir más intensidad al juego y fue efectivo en los lanzamientos. Movió el banco en varios momentos y, aún así, no se resintió su rendimiento.

Unión no se rindió y logró achicar la diferencia a 11 en el último cuarto pero el Rojo no le dejó entrar en partido y se cortó de nuevo para un cierre tranquilo.

El porcentaje en tiros de tres (39% contra 36%) y la cantidad de rebotes (34 contra 30) fue pareja pero el visitante sacó mayor ventaja a partir de los recuperos y pérdidas (15 y 11 contra 7 y 20).

El máximo anotador del encuentro fue Enzo Nieva con 21 puntos (5 triples) y en el Rojo también se destacaron Maximiliano Leyton (18 y 12 rebotes) y Mateo Isolabella (16). En Unión, Tomás Ríos metió 19 puntos y Lucas Barroso bajó 12 rebotes.

El segundo juego en La Caldera se jugaría el próximo domingo. Si Independiente gana de nuevo asegurará el título del Integración.

«Pudimos controlarlo y hacer nuestro juego. Empezamos bien y lo fuimos llevando, todos estuvieron bastante bien», destacó el entrenador del Rojo, Andrés García.

«Tuvimos orden y supimos a qué jugar, entendiendo los roles. Esa disciplina hizo que el partido vaya con el ritmo que necesitábamos», agregó.