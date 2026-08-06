Viedma: el concejal Julian Algañarás pidió ampliar la investigación por la adulteración de un expediente

Se analiza la ampliación de sanciones a la concejala Silvina Franco, autora del proyecto Guapa. Foto: archivo

Tras el sumario administrativo de Lucas Roche, acusado de retener y adulterar el expediente del proyecto «Guapa«, el concejal Julián Algañarás solicitó ampliar la investigación a su autora, Silvina Franco, por presunto ocultamiento de información.

Además, la causa por las cinco fojas desaparecidas en el Concejo Deliberante de Viedma suma una nueva denuncia de hostigamiento ocurrido el 14 de julio con el supuesto fin de entorpecer la investigacion.

El bloque pidió que la investigación no se limite a las fojas desaparecidas, sino a las observaciones desfavorables que contenían y su posible ocultamiento

De acuerdo a Algañarás, durante el tratamiento en comisión del proyecto, la concejala y autora del proyecto, Franco, habría señalado que el Ejecutivo no realizó observaciones del expediente.

Sin embargo, a raíz de la investigación de la Secretaría Parlamentaria, se determinó que una de las cinco fojas desaparecidas contenía observaciones técnicas que no avalaban el proyecto.

Silvina Franco, autora del proyecto, junto al sumariado y ex secretario de Primero Río Negro, Lucas Roche. Foto: Marcelo Ochoa.

Por ese motivo, el concejal pidió que se analice si durante el tratamiento del expediente existió un ocultamiento de información por parte de la autora, que pudiera haber influido en la emisión del dictamen favorable.

“No estamos frente a una simple hoja faltante. Lo que debe esclarecerse es si esa ausencia documental fue utilizada para ocultar la disconformidad del Ejecutivo y obtener un dictamen favorable que quizás no se hubiera dado si todos los concejales hubieran conocido la respuesta completa”, señalaron desde el bloque de Vamos con Todos.

Sanción y denuncia de hostigamiento

Entre las nuevas acusaciones, Algañarás también solicitó incorporar al expediente un episodio ocurrido el 14 de julio, tras la sanción de Roche.

De acuerdo al concejal, tanto el sumariado como la concejal Franco habrían ingresado a su oficina con otras tres personas para solicitarle la firma de una presentación cuyo contenido desconocía.

En este sentido, el bloque de Vamos con Todos pidió que ese hecho sea analizado como un posible intento de presión u obstrucción de la investigación.

Se cuestiona la validez del dictamen positivo

La ampliación de la investigación también incluye la revisión del dictamen emitido por la Comisión de Ambiente para determinar su validez y, en caso de corresponder, remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, se pretende un análisis vinculado con la sustracción, ocultamiento o alteración de documentación pública.

Paralelamente, el presidente de Primero Río Negro, Ariel Rivero, reclamó públicamente la renuncia de la concejal Franco, a quien considera ajena al partido mientras se avanza con la ampliación del sumario.