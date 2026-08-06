Estatales de Neuquén con retiro de actividades este jueves: a qué hora es la marcha contra la ley de Propiedad Privada

La marcha se enmarca en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Foto: archivo Matías Subat.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) anunciaron retiro de actividades y convocaron a movilizarse este jueves en rechazo a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará hoy en el Senado.

El proyecto, sin el capítulo sobre la Ley de Tierras, mantiene modificaciones vinculadas a la propiedad privada

A qué hora será el retiro de estatales y la movilización

ATE Neuquén anunció el retiro de actividades desde las 15.30, mientras que ATEN llevará adelante retiros por seccionales, con horarios que variarán de acuerdo con las movilizaciones previstas en cada localidad.

Aunque el capítulo sobre la Ley de Tierras fue retirado por el Gobierno, sindicatos y organizaciones sociales expresaron su rechazo al proyecto de ley y llamaron a movilizarse durante la tarde de este jueves.

Según precisó ATEN en sus redes sociales, más de 50 organizaciones gremiales y políticas marcharán en la ciudad de Neuquén a las 17 desde el Monumento al General San Martín. ATE, por su parte, concentrará a partir de las 16 en su sede de la calle Yrigoyen 554.

El recorrido, si bien no fue confirmado, atravesaría las principales arterias del microcentro capitalino y terminará en la Casa de Gobierno, lugar habital para la finalización de este tipo de protetas.

Además de ATEN y ATE, los sindicatos con mayor poder de convocatoria en la provincia, también estarán Sejun, Adunc, Sadop, la CTA, Apunc, Cediunco, los bancarios, UPCN, Siprosapune y Aefip, entre otras entidades gremiales, sociales y políticas.

Qué se debate hoy en el Senado

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, acordó este miércoles retirar el capítulo de la Ley de Tierras, que proponía cambios en la regulación de la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.

Sin embargo, el oficialismo intentará aprobar hoy el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que mantiene otros cambios vinculados al régimen de la propiedad y el uso de la tierra.

Los puntos de mayor controversia del proyecto se concentran en tres áreas específicas:

Expropiaciones y topes indemnizatorios: la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá fijar fines específicos. Las indemnizaciones se calcularán sobre el valor objetivo de mercado y el lucro cesante no podrá superar el 30% del daño emergente, sin contemplar valores afectivos ni ganancias hipotéticas.

Procedimiento de desalojos exprés: para inmuebles con destino habitacional, bastará con una intimación fehaciente de 10 días corridos por falta de pago al domicilio real o electrónico. Vencido ese plazo, el locador podrá iniciar la acción judicial por la vía más rápida prevista en la ley.