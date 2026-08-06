Vuelve la música en vivo al MNBA de Neuquén: cuándo son los shows de la nueva edición de Capital Acústica

La municipalidad de Neuquén puso en marcha la temporada 13 de Capital Acústica, el programa de difusión musical que se afianzó como uno de los escenarios de referencia para los proyectos emergentes del Alto Valle. Con una trayectoria que ya supera los 161 grupos y solistas pasados por su auditorio, la iniciativa mantendrá su formato característico: shows en vivo, entrevistas en escenario e intervenciones plásticas en directo.

La presentación del calendario contó con la confirmación de las tres fechas oficiales para la segunda mitad del año. La apertura está programada para este viernes 14 de agosto a las 20 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con acceso libre y gratuito hasta agotar la capacidad de la sala.

“Se convirtió en uno de los estandartes de la cultura de la ciudad porque reúne las propuestas que nacen en Neuquén. El año pasado tuvimos las tres fechas con sala completa y esperamos repetir ese acompañamiento del público”, destacó la subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore.

Foto: Emiliano Ortiz.

La grilla confirmada para la edición 2026 de Capital Acústica

La curaduría para este año combinó selecciones por convocatoria pública y sorteos coordinados junto a la Asociación de Músicos Independientes (AMI), abarcando estilos que van desde el rock clásico hasta el pop y el metal:

Viernes 14 de agosto (20:00 hs): La Espacial (Rock / Alto Valle). Cuarteto formado en 2017 con influencias de los 70, 80 y 90. Integrado por Laureana Maggio (voz), Amadeo Laurin (guitarra), Pablo Lyardet (bajo) y Emanuel Paredes (batería).

(Rock / Alto Valle). Cuarteto formado en 2017 con influencias de los 70, 80 y 90. Integrado por Laureana Maggio (voz), Amadeo Laurin (guitarra), Pablo Lyardet (bajo) y Emanuel Paredes (batería). Viernes 16 de octubre: Después del Sol (Stoner / Sludge / Rock alternativo / Plottier). Proyecto iniciado en 2019 con distorsiones potentes y pasajes inspirados en el paisaje patagónico. Integran: Iván Falkenstain, Sebastián Cuevas Mujica, Cristian Todisco y Ariel Rodríguez.

(Stoner / Sludge / Rock alternativo / Plottier). Proyecto iniciado en 2019 con distorsiones potentes y pasajes inspirados en el paisaje patagónico. Integran: Iván Falkenstain, Sebastián Cuevas Mujica, Cristian Todisco y Ariel Rodríguez. Viernes 13 de noviembre: Agus Manzur (Pop / Folk / Neuquén). La exintegrante de formaciones como Incógnito, Vinilo y RedSkyy desembarca con su propuesta solista de temas propios tras recorrer escenarios de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Pintura en vivo y espacio de entrevistas: los detalles que hacen especial a Capital Acústica en Neuquén

El formato de Capital Acústica volverá a integrar el cruce disciplinario a través del espacio Arte Capital. Durante la fecha inaugural de este viernes, la ilustradora y muralista neuquina Dashu (Daiana González) creará una obra pictórica en tiempo real inspirada en la fauna, flora y la figura femenina. La pieza terminada se le obsequiará a la banda al cierre del show.

Asimismo, la periodista Soledad Bonet (Radio Capital) conducirá las charlas sobre el escenario para indagar en el proceso creativo, la producción independiente y la trayectoria de los músicos frente a los espectadores.

Desde la Subsecretaría de Cultura recordaron que las bandas regionales interesadas en sumarse a las próximas ediciones deben seguir las convocatorias públicas que se publican anualmente en las redes oficiales del municipio neuquino.