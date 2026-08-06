Foo Fighters en River Plate: fechas, entradas y el regreso musical en 2027

Cinco años después de su última visita al país, Foo Fighters confirmó su regreso a Argentina. El grupo estadounidense se presentará el 25 de febrero 2027 en el estadio Monumental de River Plate en el marco del Take Cover Tour, su nueva gira internacional que combina clásicos, un segmento acústico y los temas de su reciente trabajo discográfico.

Take Cover Tour y Your Favorite Toy: la nueva etapa de Foo Fighters con Ilan Rubin

El concierto en Buenos Aires formará parte del recorrido global con el que Foo Fighters presenta Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio lanzado en abril 2026. Esta producción es la primera grabada junto al baterista Ilan Rubin, incorporado tras el fallecimiento de Taylor Hawkins en 2022.

El espectáculo del Take Cover Tour propone una estructura dinámica que alterna un set eléctrico con un tramo acústico, sumando rescates del catálogo histórico de la banda que no interpretaban en directo desde hace más de una década.

Como aperturas de la jornada en River Plate, los organizadores anunciaron las actuaciones de las agrupaciones Usted Señalemelo y Pacífica.

Cuándo y cómo comprar las entradas para Foo Fighters en Argentina por All Access

La comercialización de los tickets se gestionará, de manera exclusiva, mediante la plataforma All Access. Las etapas de venta se distribuyen de la siguiente manera:

Preventa exclusiva : inicia el martes 11 de agosto 2026 a las 10:00 para clientes Macro Visa, con financiamiento de hasta 9 cuotas sin interés en el marco de la Concert Week hasta el 16 de agosto (o hasta agotar stock). Posterior a esa fecha, la entidad financiera mantendrá el beneficio de 6 cuotas sin interés.

: inicia el martes 11 de agosto 2026 a las 10:00 para clientes Macro Visa, con financiamiento de hasta 9 cuotas sin interés en el marco de la Concert Week hasta el 16 de agosto (o hasta agotar stock). Posterior a esa fecha, la entidad financiera mantendrá el beneficio de 6 cuotas sin interés. Venta general: habilitada desde el miércoles 12 de agosto 2026 a las 10:00 con todos los medios de pago aceptados por la ticketera oficial.

El historial de Foo Fighters en Argentina: de Quilmes Rock a su regreso en River Plate

La presentación de febrero 2027 representará la quinta visita de la agrupación a territorio argentino. Su historial de conciertos en el país se compone de: