Otro localidad de Río Negro aprobó la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones municipales

Huergo se convirtió en el tercer municipio de Río Negro en incorporar la Boleta Única de Papel (BUP) para sus elecciones locales. El Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad la ordenanza que establece este sistema de votación, impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y consensuada con el resto de las fuerzas políticas representadas en el cuerpo.

La iniciativa fue presentada el 8 de julio por los concejales radicales Gabriela Martín y Antonio Casanova. Tras su tratamiento en comisión, recibió aportes de los demás bloques y obtuvo el respaldo unánime de los cinco integrantes del Concejo Deliberante, donde también tienen representación el Partido Justicialista (PJ) y Juntos Somos Río Negro (JSRN).

Con esta decisión, Huergo se suma a Bariloche y Regina, las otras dos ciudades rionegrinas que ya aprobaron ordenanzas para implementar la Boleta Única de Papel en el ámbito municipal.

Cómo será el nuevo sistema y cuándo comenzará a aplicarse

La ordenanza instituye la Boleta Única de Papel como modalidad oficial para todas las elecciones municipales y establece que será la Junta Electoral Municipal la encargada de confeccionar, aprobar, imprimir y distribuir las boletas, garantizando igualdad de espacio y visibilidad para todas las listas oficializadas.

El documento también prevé la posibilidad de instalar cabinas o boxes para que más de un elector pueda votar de manera simultánea, siempre preservando el secreto del sufragio. Además, incorpora medidas de accesibilidad, como plantillas en sistema Braille para personas con discapacidad visual, y dispone campañas de capacitación ciudadana antes de su implementación.

En los fundamentos de la norma, el Concejo sostuvo que la Boleta Única constituye un sistema «moderno, transparente y eficiente», orientado a fortalecer la calidad institucional, reducir costos de impresión, agilizar el acto electoral y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas. También recuerda que la Boleta Única fue incorporada al Código Electoral Nacional mediante la Ley 27.781 y utilizada por primera vez en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

La incorporación de la Boleta Única también forma parte de un debate que se expande en la provincia. Proyectos similares para implementar estos proyectos se presentaron en los Concejos Deliberantes de Cinco Saltos, Roca, San Antonio Oeste, El Bolsón, Río Colorado, Maquinchao, entre otros.

Qué dijeron desde la UCR

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la concejal de la UCR Gabriela Martín destacó que la aprobación de la ordenanza representa «un paso muy importante para fortalecer la calidad democrática» de Huergo. «Se trata de una herramienta que brinda mayor transparencia, equidad y simplicidad al proceso electoral, colocando al ciudadano en el centro de la decisión», sostuvo.

La edil afirmó que el sistema «permite que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, reduce la posibilidad de errores o irregularidades vinculadas a las boletas partidarias y facilita que cada vecino pueda emitir su voto de manera más clara y consciente».

Además, señaló que la Boleta Única implica «un uso más eficiente de los recursos públicos, evitando la impresión masiva de boletas y contribuyendo a un proceso electoral más ordenado y sustentable«.

«Creo firmemente que modernizar los mecanismos de votación es avanzar hacia instituciones más sólidas y confiables. La Boleta Única no favorece a un espacio político en particular, sino que fortalece el derecho de cada ciudadano a elegir libremente, con reglas más transparentes y accesibles para todos«, agregó.