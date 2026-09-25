Diego Placente infló el pecho: «Quiero que sepan valorar la medalla de plata»

La Albiceleste de Diego Placente igualó con la Albirroja en Rosario y cayó 5-4 en los penales en la final.

El técnico de los Selección Argentina Sub, Diego Placente, habló tras la derrota 5-4 por penales de la Selección Argentina a manos de Paraguay en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

La Albiceleste se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, tras el 0-0 en los 90 minutos reglamentarios de este viernes.

🗣️ PLACENTE: "HAY QUE SABER DARLE VALOR A LA MEDALLA DE PLATA" 🥈



▶ El DT de Argentina sub 19 analizó el torneo que realizaron y resaltó la importancia de valorar el resultado



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«Crecieron mucho en este torneo, tomaron confianza y un montón de cosas positivas. Que sepan que lo más importante es dejar todo como lo dejaron. Orgulloso», advirtió Diego Placente en zona mixta.

«Demostraron que mejoraron, que se conocen. Quiero felicitarlos y que disfruten todo lo que fue el torneo, que sepan valorar la de plata. Nosotros estamos agradecidos porque el objetivo lo superaron ampliamente», añadió el entrenador de la Selección Argentina que compitió en Santa Fe.

«Son los próximos Sub 20. Competir con la remera de la Selección no es fácil. Tuvimos muchos partidos en los que tuvimos situaciones de goles y faltó el último pase. A veces con gente y todo lo que representa hace que estés un poquito más acelerado», redondeó Diego Placente.