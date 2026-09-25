El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó la apelación de Vélez por la clasificación de Boca en Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina desestimó el pedido de Vélez y Boca jugará los cuartos de la Copa Argentina. (FOTOBAIRES)

El Tribunal de Apelaciones de la AFA rechazó el pedido de Vélez para que se suspenda el partido entre Boca y Racing, que se disputará el domingo a las 17 en la cancha de Rosario Central, por los cuartos de final de la Copa Argentina. En el expediente publicado se ratificó lo resuelto por el Tribunal de Disciplina.

Finalmente, el Tribunal desestimó el pedido del club de Liniers con 3 votos en contra de la apelación y ninguno a favor. Ante este panorama, sigue firme el cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final.

Los directivos del Fortín consideraban que habría un «daño irreparable» si se disputa el encuentro entre Racing y Boca, mientras esperaba la resolución de la apelación. También que, si hay un posterior fallo favorable, sería imposible de ejecutar.

De esta manera, AFA le cierra una nueva puerta al reclamo de Vélez por considerar que Boca no tuvo ventaja deportiva con sus 6 extranjeros porque Ángel Romero no tuvo minutos en aquel partido.

De todas formas, el Xeneize aún debe pagar la multa del valor de mil entradas. A continuación, el comunicado del Tribunal.