Djokovic confirma que se desvinculó de su entrenador Marian Vajda luego de 15 años

Novak Djokovic, ex número uno del tenis masculino, confirmó hoy su desvinculación del entrenador polaco Marian Vajda, con quien conquistó sus 20 títulos de Grand Slam.

«Qué viaje Marian, 15 años !! Estuviste a mi lado durante los momentos más importantes y memorables», publicó el serbio de 34 años en su cuenta de la red social Twitter.

«Juntos hemos logrado lo inalcanzable y siempre estaré agradecido por su amistad y dedicación. Siempre serás mi familia y ningún agradecimiento es suficiente», añadió «Nole».

El serbio, quien cedió el número uno del mundo al ruso Daniil Medvedev, tuvo durante su carrera a otros entrenadores además de Vajda, como el alemán Boris Becker, el estadounidense Andre Agassi, el checo Radek Stepanek y el croata Goran Ivanisevic, quien formó dupla con el polaco y ahora continuará como único coach.

What a journey Marian. 15 years! 🤯😃 You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything 🙏🏻 pic.twitter.com/8ihJP2VpiS