Djokovic se despidió del Masters 1000 de París, quedó afuera del ATP Finals y cerró su temporada

El físico volvió a pasarle factura a Novak Djokovic, que se despidió del Masters 1000 de París en la segunda ronda. (Foto: AP)

Doble golpe para Novak Djokovic. El serbio perdió este miércoles ante el australiano Rinky Hijikata en la segunda ronda del Masters 1000 de París y, además de despedirse prematuramente del torneo, se quedó sin posibilidades de disputar el ATP Finals de Turín. De esta manera, el certamen francés marcó el final de su temporada 2026.

Nole, actualmente 11° del ranking mundial, cayó por 2-6, 6-3 y 6-3 frente a Hijikata (83°), quien consiguió la victoria más importante de su carrera en 2 horas y 14 minutos de partido. El encuentro tuvo un desarrollo cambiante: Djokovic dominó con claridad el primer set, pero perdió intensidad y frescura física a partir del segundo, mientras que el australiano ganó confianza y comenzó a imponer su juego.

La definición llegó en la tercera manga, que se mantuvo pareja hasta el 3-3. Allí, Hijikata consiguió un quiebre fundamental en el séptimo game para adelantarse 4-3 y luego volvió a quebrar el servicio del serbio para sellar el triunfo. Fue una de las grandes sorpresas de la jornada en París y significó el último partido del año para Djokovic.

El resultado también era seguido de cerca por Tomás Etcheverry, quien venía de conseguir un destacado triunfo ante el australiano Álex De Miñaur. Ahora, el platense se medirá justamente con Hijikata en los octavos de final del certamen francés.

Djokovic no pudo clasificar al ATP Finals de Turín

La eliminación tuvo una consecuencia directa en la clasificación al ATP Finals de Turín, que se disputará del 15 al 22 de noviembre y reunirá a los ocho mejores jugadores de la temporada. París era el último Masters 1000 que otorgaba puntos para la carrera hacia el torneo de maestros y Djokovic necesitaba alcanzar, como mínimo, las semifinales para mantener sus chances.

Sin embargo, con esta derrota quedó definitivamente afuera de la pelea. La baja por lesión del italiano Jannik Sinner había modificado el panorama de la clasificación, ya que el último lugar disponible pasaba a manos del noveno jugador de la lista. En ese escenario, Djokovic todavía tenía posibilidades matemáticas de meterse, pero necesitaba una actuación mucho más prolongada en París.

Además, sus dos principales competidores ya habían quedado eliminados. El español Rafael Jódar (9°), quien ocupa el último puesto de clasificación, perdió ante Casper Ruud, mientras que De Miñaur (10°) cayó justamente frente a Etcheverry, ambos en la segunda ronda. De todas maneras, esos resultados no alcanzaron para sostener las aspiraciones del serbio.

Así, Djokovic cierra una temporada en la que volvió a competir al máximo nivel, pero no podrá estar en la cita que reúne a los mejores del circuito. A sus 39 años, había comenzado su participación en París con una exigente remontada ante el monegasco Valentin Vacherot, a quien venció por 6-7, 7-5 y 6-1, después de más de dos horas y media de partido. Un esfuerzo que anticipó las dificultades físicas que terminaron condicionándolo en su siguiente presentación.