Impugnación de resultados en Bariloche: no abrirán las urnas que pidió LLA y la discusión va a la Justicia

Las urnas no se abrirán en Bariloche, pero se revisaron las actas de los votos recurridos e impugnados. Foto: Chino Leiva

La Junta Electoral Municipal de Bariloche resolvió esta tarde no hacer lugar a la apertura de las urnas de 48 mesas impugnadas por inconsistencias por parte la alianza La Libertad Avanza, por lo que se avizora que la discusión se resolverá en la Justicia Electoral Provincial.

LLA presentó la impugnación por distintas inconsistencias advertidas por sus fiscales de mesa en el recuento de votos inicial una vez concluido el comicio del domingo para elegir convencionales constituyentes y en su planteo solicitó revisar la documentación y las urnas o en su defecto declarar la nulidad del resultado de esas mesas cuestionadas, que conforman el 14% del total.

Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada, los tres integrantes de la Junta Electoral Municipal, resolvieron este mediodía no habilitar la apertura de las urnas, por lo que la fuerza podrá acudir a organismo de alzada, que en este caso es el Juzgado Electoral de Río Negro a cargo del juez Carlos Da Silva

En la presentación formal de LLA, firmada por la apoderada y concejal Samantha Echenique, la fuerza ya advirtió que podría recurri a la presentación de sus planteos en la órbita judicial.

Los tres integrantes de la Junta Electoral Municipal de Bariloche resolvieron no abrir las urnas a pedido de LLA. Foto: Chino Leiva

Se revisaron las actas de votos recurridos e impugnados

Tras esa resolución, que se informó a los apoderados de los partidos y alianzas que participaron de la elección, la Junta Electoral separó las bolsas selladas con la documentación de las mesas que contienen votos que fueron recurridos o impugnados al momento del recuento inicial realizado por las autoridades de mesa y los fiscales partidarios.

El resultado provisorio indicaba que 38 votos fueron recurridos y 9 impugnados y son solo esos 47 votos los que se comenzaron a revisar para que la Junta Electoral evalúe cada caso y de por válido o nulo cada votos observado.

Apoderados de partidos siguieron de cerca la revisión de las actas de votos recurridos en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Los votos recurridos son aquellos que tienen alguna observación por parte de algún fiscal presente en la mesa y consta en el acta la situación denunciada. Los impugnados son los emitidos por un elector cuya identidad fue cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales.

La tarea de abrir las actas comenzó esta tarde en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, donde la Junta Electoral instaló su sede operativa para el comicio, ante la presencia de apoderados y hubo varios cruces y discusiones especialmente entre Vicens, uno de los vocales de la Junta Electoral con amplia experiencia, y distintos apoderados partidarios, que puede apelar las decisiones de la Junta Electoral en la Justicia Provincial.

En algunos casos hubo votos que fueron recurridos porque se utilizaron las boletas que la Junta Electoral había dejado de muestra en la mesa electoral. Ante esta particularidad, se resolvió dar por válido el voto, al considerar que a pesar de no tener la boleta la firma de las autoridades de la mesa, estaba sellada y firmada por los miembros de la Junta Electoral y fue un error del presidente de mesa facilitar una papeleta equivocada.

Las urnas están fajadas en la sala de Sesiones del Concejo de Bariloche. Foto: Chino Leiva

En otros casos como la falta de firma de las autoridades de mesa en la boleta en la que se votó, la Junta no dio por válido el voto.

Por la escasa cantidad de votos recurridos e impugnados no cambiaría la distribución de las bancas de convencionales cualquiera sea la resolución respecto de cada voto. El foco está puesto ahora en la evolución del reclamo de LLA, si finalmente acude al Juzgado Electoral y si allí se decide abrir las 48 urnas para contabilizar nuevamente los votos que contengan.