Doblete de Lionel Messi en un lugar muy especial: «Me trae recuerdos hermosos»

Foto: AP. El argentino cumplió su 30° encuentro en la MLS de Estados Unidos.

Con otra notable actuación de Lionel Messi, Inter Miami derrotó por 3 a 1 al Atlanta United, dirigido por el argentino Gerardo Martino, y se afianza como escolta en la tabla de posiciones de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En su 30° encuentro en dicha competición, el astro argentino anotó un doblete y fue figura en el Mercedes Benz Stadium, lugar donde hace un puñado de meses gestó uno de los sucesos más importantes junto a la Selección Argentina, derrotando a Inglaterra y avanzando a la final del Mundial 2026.

El rosarino tuvo la primera chance de partido, tras una notable jugada individual a los 40 minutos del primer tiempo. La Pulga se escapó de su marca con una gambeta y le cometieron una infracción en la puerta del área: el capitán de 39 años lanzó un potente remate, pero el argentino Lucas Hoyos se lució con una buena atajada.

¿PERO CUÁNTOS AÑOS TIENE LEO MESSI? Locura total del GOAT para anotar el 2-0 de Inter Miami contra Atlanta United en la #MLS. 📺 @MLS on Apple TV https://t.co/wbfB6ctpGs — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

En la última jugada del primer tiempo, Inter Miami, dirigido por el argentino Kily González, se adelantó en el marcador con un cabezazo de Gonzalo Berterame tras un centro preciso de Luis Suárez, en una jugada que tuvo la intervención de Messi.

A los pocos minutos de iniciarse el complemento apareció la magia de Messi y un verdadero golazo. El astro albiceleste recibió la pelota en la mitad de la cancha con espacio y trasladó el balón hasta el área rival. Tras una doble pared con Berterame y un amague, el rosarino definió entre las piernas del arquero para estampar el 2-0.

Un puñado de minutos después, Messi volvió a lucirse en la red. Luego de una habilitación de Luis Suárez, el astro gambeteó a Júnior Alonso y se fue mano a mano contra el arquero rival para convertir el 3-0. Quedó tiempo para el descuento del conjunto local, por intermedio de un penal convertido por el haitiano Fafa Picault.

¡QUÉ CINTURA, LIONEL! Messi avanzó en velocidad, encaró como quiso y definió para marcar su doblete y el 3-0 de Inter Miami contra Atlanta United en la #MLS. 📺 @MLS on Apple TV https://t.co/efSyAY7dWw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

La próxima presentación del Inter Miami también será en condición de visitante, ante New York RB el sábado 24 de octubre a partir de las 18:30. Luego de esto, cerrará la primera fase de la MLS contra Cincinnati, New England Revolution y Charlotte FC.

Luego de su espectacular actuación con las Garzas, Messi hizo un posteo en redes sociales y recordó la histórica victoria de la Albiceleste frente a los ingleses, en la semifinal del Mundial 2026, el pasado 15 de julio.

«Una victoria más con Inter Miami, en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito…«, expresó Messi en su cuenta de Instagram.