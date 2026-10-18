Paredes se entrenó con el grupo y tiene chances de ser titular ante Vasco da Gama

Boca recibió una buena noticia este domingo por la mañana: Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y tiene chances de ser titular ante Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize visitará al conjunto brasileño este martes en el Maracaná, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera en el partido de ida.

El capitán azul y oro se perdió el primer encuentro debido a un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, que sufrió frente a Instituto por la anteúltima fecha del Torneo Clausura. La lesión lo obligó a parar en un momento clave de la temporada, aunque el mediocampista trabaja contrarreloj para volver cuanto antes.

Este tipo de lesión suele demandar más de 21 días de recuperación, pero Paredes no quiere perderse un partido decisivo para las aspiraciones del equipo. Por eso, el campeón del mundo hace todo lo posible para llegar en condiciones y quedar a disposición del cuerpo técnico, a tan solo 11 días de haber sufrido el desgarro.

Además de Paredes, Alan Velasco y Sebastián Villa también fueron convocados para viajar a Brasil y aceleran los plazos para intentar estar disponibles en la revancha. El ex Independiente se desgarró a principios de octubre ante Unión, mientras que el colombiano se resintió de un esguince de tobillo en el partido de ida frente a Vasco da Gama.

Con el objetivo de dar vuelta la serie, el Xeneize viajará a Río de Janeiro con la expectativa de recuperar piezas importantes en un momento determinante. Boca deberá ganar por dos goles para clasificarse directamente a la final, mientras que una victoria por un tanto llevará la definición a los penales.