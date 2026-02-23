Dos extranjeros conquistaron la carrera de los 4 Refugios en Bariloche
Un atleta de Perú y una canadiense hicieron los mejores tiempos en el mayor desafío Non Stop. Por primera vez la competencia es parte del calendario oficial del Skyrunner World Series.
Con acento extranjero terminó la vigésima edición de la 4 Refugios, la carrera de montaña más importante de Sudamérica que repartió el premio mayor Non Stop entre José Manuel Quispe Mallma (Perú) y Kalie McCrystal (Canadá), en el podio femenino.
La carrera reunió a unos 800 atletas de distintas partes del mundo que vivieron un fin de semana de trail en la red de refugios de montaña que rodean a Bariloche.
La edición 2026 marcó además un hito ya que por primera vez, la 4 Refugios Merrell formó parte del calendario oficial del Skyrunner World Series, inaugurando el circuito como fecha inicial. Este logro consolidó definitivamente a la prueba dentro de la elite del trail mundial, con la presencia de corredores de primer nivel y un altísimo estándar organizativo.
La competencia tuvo varias pruebas, la 4 Refugios Non Stop; Clásica, 3 Refugios Non Stop y clásica, 2 Refugios y 1 Refugio.
Los resultados y tiempos
En la 4 Refugios Non Stop el primer puesto fue para José Manuel Quispe Mallma (Perú) que cumplió la prueba en un tiempo de 5:39:40.45; seguido por Gernaro Crisóstomo (Argentina) con 5:48:39.00; y Morgan Elliott (Estados Unidos)- 5:49:49.08.
En damas la medalla de oro fue para Kalie McCrystal (Canadá) – 6:21:10.73; la plata quedó para la alemana Tanja Löwenhagen – 6:52:51.80 y el bronce para Rosalía Zegarra (Perú) – 7:18:47.19.
La 4 Refugios Clásica tuvo en el podio masculino a tres argentinos: Maximiliano Andrés Castañeda Capobel (7:35:13.61); Tomás De Santis Xifra (7:44:19.95); y Tomás Patiño Mayer (7:51:48.91).
En damas también tres nacionales: Florencia Soledad Iuorno (9:08:14.63); Camila Emili (10:58:18.64); y Valeria Mardones (11:27:32.15).
La prueba 3 Refugios Non Stop tuvo al barilochense Juan Manuel Albarracín en el podio con un tiempo de 6:10:53.26; secundado por Nahuel Andrés Massimino y Nahuel Espíndola. En damas el podio se formó con Laura Freccero (8:21:41.29) seguida por Milagros Maurette y Lucila Redruello.
La 3 Refugios Clásica formó podio con Néstor Pérez (7:40:27.28), Iván Braese y Fernando Castro, en varones; y Romina Vasallo (7:51:55.92); Agustina Arias Bonacchi y Sabina Cassol.
La carrera de 2 Refugios hizo podio con Ramiro Alias, Esteban Albornoz y Braian Kittler, en varones; y en damas Danila Monteverde, María Paula Galíndez y la rusa Svetlana Buravova.
La prueba de 1 Refugio fue para Patricio González, secundado por Gonzalo Buitrago Arévalo (Colombia) e Ignacio Poza. En damas completaron el podio Silvia Ivana Colipi, Ana María Pineda (Colombia) y María Fernanda Rincón Figueroa.
