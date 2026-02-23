Dos extranjeros conquistaron la carrera de los 4 Refugios en Bariloche

Con acento extranjero terminó la vigésima edición de la 4 Refugios, la carrera de montaña más importante de Sudamérica que repartió el premio mayor Non Stop entre José Manuel Quispe Mallma (Perú) y Kalie McCrystal (Canadá), en el podio femenino.

La carrera reunió a unos 800 atletas de distintas partes del mundo que vivieron un fin de semana de trail en la red de refugios de montaña que rodean a Bariloche.

La edición 2026 marcó además un hito ya que por primera vez, la 4 Refugios Merrell formó parte del calendario oficial del Skyrunner World Series, inaugurando el circuito como fecha inicial. Este logro consolidó definitivamente a la prueba dentro de la elite del trail mundial, con la presencia de corredores de primer nivel y un altísimo estándar organizativo.

La competencia tuvo varias pruebas, la 4 Refugios Non Stop; Clásica, 3 Refugios Non Stop y clásica, 2 Refugios y 1 Refugio.

Los resultados y tiempos

En la 4 Refugios Non Stop el primer puesto fue para José Manuel Quispe Mallma (Perú) que cumplió la prueba en un tiempo de 5:39:40.45; seguido por Gernaro Crisóstomo (Argentina) con 5:48:39.00; y Morgan Elliott (Estados Unidos)- 5:49:49.08.

En damas la medalla de oro fue para Kalie McCrystal (Canadá) – 6:21:10.73; la plata quedó para la alemana Tanja Löwenhagen – 6:52:51.80 y el bronce para Rosalía Zegarra (Perú) – 7:18:47.19.

La 4 Refugios Clásica tuvo en el podio masculino a tres argentinos: Maximiliano Andrés Castañeda Capobel (7:35:13.61); Tomás De Santis Xifra (7:44:19.95); y Tomás Patiño Mayer (7:51:48.91).

En damas también tres nacionales: Florencia Soledad Iuorno (9:08:14.63); Camila Emili (10:58:18.64); y Valeria Mardones (11:27:32.15).

La prueba 3 Refugios Non Stop tuvo al barilochense Juan Manuel Albarracín en el podio con un tiempo de 6:10:53.26; secundado por Nahuel Andrés Massimino y Nahuel Espíndola. En damas el podio se formó con Laura Freccero (8:21:41.29) seguida por Milagros Maurette y Lucila Redruello.

La 3 Refugios Clásica formó podio con Néstor Pérez (7:40:27.28), Iván Braese y Fernando Castro, en varones; y Romina Vasallo (7:51:55.92); Agustina Arias Bonacchi y Sabina Cassol.

La carrera de 2 Refugios hizo podio con Ramiro Alias, Esteban Albornoz y Braian Kittler, en varones; y en damas Danila Monteverde, María Paula Galíndez y la rusa Svetlana Buravova.

La prueba de 1 Refugio fue para Patricio González, secundado por Gonzalo Buitrago Arévalo (Colombia) e Ignacio Poza. En damas completaron el podio Silvia Ivana Colipi, Ana María Pineda (Colombia) y María Fernanda Rincón Figueroa.