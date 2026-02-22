Un formoseño hizo el mejor tiempo en la Vuelta a la Huemul, en Bariloche

Tres distancias y 180 nadadores de aguas abiertas hicieron la Vuelta a la Huemul, en Bariloche. Foto: gentileza municipalidad de Bariloche

En una fecha del circuito nacional de aguas abiertas Open Water Argentina, más de 180 nadadores completaron este sábado la Vuelta a la Huemul, una tradicional competencia en el lago Nahuel Huapi que pone a Bariloche en agenda deportiva.

El desafío propuso tres distancias de 6,5 kilómetros; 3 kilómetros y 1,5 kilometros.

La prueba mayor fue de 6,5 kilómetros y el formoseño Mauricio Arias obtuvo el primer puesto con 1:29:57; seguido por el bahiense Mauro Blasquez que completó el trayecto en 1:30:37 y en tercer orden un local, el barilochense Daniel Musicco con 1:31:31.

En la categoría damas la nadadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Inés Elosegui consiguió la mejor marca con 1:54:49; en segundo orden completó la meta la platense Florencia Orsini con 2:00:24; y tercera Laura Florez de San Antonio Oeste que hizo los 6,5 kilómetros en 2:00:31.

La prueba de 3 kilómetros tuvo al bahiense Pablo Becher en primer puesto con 1:04:20 y en damas la barilochense Azul Ziperovich se quedó con el podio con 1:09:29.

El recorrido de 1,5 kilómetros tuvo como ganador a Matías Calisti de Bragado, provincia de Buenos Aires con un tiempo de 0:31:37 y en segundo orden Micaela Díaz Ortiz de Lomas de Zamora, que completó la prueba en 0:32:47.