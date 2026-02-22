Un formoseño hizo el mejor tiempo en la Vuelta a la Huemul, en Bariloche
La competencia de aguas abiertas se disputó en el lago Nahuel Huapi.
En una fecha del circuito nacional de aguas abiertas Open Water Argentina, más de 180 nadadores completaron este sábado la Vuelta a la Huemul, una tradicional competencia en el lago Nahuel Huapi que pone a Bariloche en agenda deportiva.
El desafío propuso tres distancias de 6,5 kilómetros; 3 kilómetros y 1,5 kilometros.
La prueba mayor fue de 6,5 kilómetros y el formoseño Mauricio Arias obtuvo el primer puesto con 1:29:57; seguido por el bahiense Mauro Blasquez que completó el trayecto en 1:30:37 y en tercer orden un local, el barilochense Daniel Musicco con 1:31:31.
En la categoría damas la nadadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Inés Elosegui consiguió la mejor marca con 1:54:49; en segundo orden completó la meta la platense Florencia Orsini con 2:00:24; y tercera Laura Florez de San Antonio Oeste que hizo los 6,5 kilómetros en 2:00:31.
La prueba de 3 kilómetros tuvo al bahiense Pablo Becher en primer puesto con 1:04:20 y en damas la barilochense Azul Ziperovich se quedó con el podio con 1:09:29.
El recorrido de 1,5 kilómetros tuvo como ganador a Matías Calisti de Bragado, provincia de Buenos Aires con un tiempo de 0:31:37 y en segundo orden Micaela Díaz Ortiz de Lomas de Zamora, que completó la prueba en 0:32:47.
