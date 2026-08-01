Dura baja para Racing: Santi Sosa está a detalles de irse a Vasco da Gama y no jugará ante Tigre

Santiago Sosa está a detalles de marcharse de Racing y convertirse en refuerzo de Vasco da Gama.

Racing recibirá este sábado desde las 20:30 a Tigre en el Cilindro por la tercera fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Yael Falcón Pérez y el partido será televisado por TNT Sports Premium.

Juan Pablo Vojvoda sufrió en las últimas horas una baja muy difícil de reemplazar: Santiago Sosa está a detalles de convertirse en refuerzo de Vasco da Gama, de Brasil, y por eso no estará disponible para el duelo de esta noche, según informó el periodista César Luis Merlo.

Sosa fue el capitán y completó los tres partidos que dirigió Vojvoda en el club de Avellaneda. Además, el entrenador planificó el encuentro ante el Matador teniéndolo en cuenta, por lo que ahora deberá resolver quién ocupará su lugar en el equipo titular.

Uno que pica en punta para reemplazarlo es Matías Kranevitter, el refuerzo que llegó en condición de libre tras su último paso por el Karagümrük de Turquía e ingresó desde el banco en los últimos dos partidos.

A la espera de cifras oficiales, la operación de Sosa al conjunto brasileño se realizaría por una cifra cercana a los 7,5 millones de dólares. De esta manera, Racing perderá a un jugador que rápidamente se convirtió en referente y fue una de las principales figuras del último ciclo de Gustavo Costas, con la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.