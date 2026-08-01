El Gobierno sigue de cerca la crisis en Ceuta y no descarta cambios en la política migratoria

La crisis migratoria en Ceuta, donde decenas de miles de personas llegaron desde Marruecos, generó repercusiones políticas en Europa y también despertó atención dentro del Gobierno argentino. Fuentes de la Presidencia aseguraron que la Casa Rosada sigue de cerca la situación y no descartaron que el episodio pueda derivar en nuevas revisiones de la política migratoria.

La crisis en Ceuta podría impulsar nuevas modificaciones en la política migratoria del Gobierno

“Lo estamos monitoreando”, señalaron desde el Poder Ejecutivo ante una consulta sobre la posibilidad de impulsar nuevas medidas vinculadas con la normativa migratoria argentina.

Por el momento, no existen modificaciones concretas anunciadas. Sin embargo, la postura del Gobierno refleja que el presidente Javier Milei observa la crisis de Ceuta y analiza su evolución en el marco del debate internacional sobre el control de las fronteras y la inmigración irregular.

El episodio provocó un fuerte impacto político dentro de la Unión Europea. Veintidós países cuestionaron la política migratoria del gobierno español de Pedro Sánchez y reclamaron medidas más estrictas para combatir la inmigración ilegal.

La situación también generó reacciones en Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó lo ocurrido como “una invasión” y vinculó el episodio con las consecuencias que, según su interpretación, podría tener un eventual regreso de los demócratas al poder.

La visión expresada por Trump fue compartida por sectores cercanos al oficialismo argentino. En las últimas horas, Milei difundió en su cuenta de X distintas publicaciones de referentes libertarios que analizaron la crisis migratoria europea.

Entre ellas se destacó un extenso texto del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, quien atribuyó la situación a las políticas migratorias impulsadas desde la Unión Europea y cuestionó la influencia de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y corrientes vinculadas al multiculturalismo.

Laje sostuvo que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”. También cuestionó lo que definió como una política de fronteras abiertas y vinculó el fenómeno con la denominada “ideología multicultural” y el “wokismo”.

Estas interpretaciones se enfocan en el funcionamiento de la política migratoria europea, aunque también abren la posibilidad de que el Gobierno argentino continúe revisando sus propias normas de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros.

La atención de la Casa Rosada sobre la crisis de Ceuta coincide con la reciente decisión de avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita a impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad.

La medida también alcanza a quienes ultrajen símbolos patrios. Desde el Gobierno vincularon esa decisión con una supuesta “campaña antiargentina”.

Aunque no hay nuevas medidas confirmadas, la respuesta de la Presidencia deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe futuras modificaciones en materia migratoria a partir de la evolución de la crisis en España y del debate internacional sobre el control de las fronteras.