Ostras de Patagones, estrellas de la cocina del chef Gabriel Oggero

Crizia abrió sus puertas en 2004 en el barrio de Palermo y, desde entonces, se convirtió en uno de los proyectos más influyentes de la gastronomía argentina contemporánea. Fundado por Gabriel Oggero junto a su esposa Geri Gastaldo, el restaurante nació con la búsqueda y la investigación como parte esencial de su energía creativa.

Desde sus inicios, el proyecto redefinió el lugar del producto marino en la cocina porteña a partir de una mirada centrada en el territorio, la estacionalidad y la relación directa con productores. Fue así que la propuesta instaló una nueva perspectiva sobre el mar argentino y su potencial gastronómico, posicionándose con el tiempo como referencia local e internacional.

«Recorremos todo el mar de norte a sur buscando productos locales de gran calidad», comentó Gabriel Oggero a «Río Negro».





La experiencia del restaurante combina la cocina de autor con el producto argentino de temporada, expresado a través de la unión conceptual de la tierra, el mar y el fuego. Bajo esta premisa, Crizia fue consolidando una propuesta de cocina de estación, fresca y contemporánea, donde el respeto por el origen de los ingredientes y la temporalidad marcan el ritmo de la carta.

La cocina de Oggero se caracteriza por un trabajo minucioso sobre el producto, la investigación constante y una técnica precisa que prioriza la pureza de los sabores. El chef construyó su identidad culinaria a partir del vínculo con pescadores artesanales y pequeños productores de distintas regiones del país, desarrollando una propuesta basada en la trazabilidad y el respeto por el origen de los ingredientes.

Su enfoque se orienta a visibilizar el trabajo de estos productores a lo largo del territorio argentino, con un foco particular en la pesca artesanal y en el desarrollo de las ostras patagónicas, producto del cual se ha convertido en un referente indiscutido.

En su caso recuperó junto a sus socios un banco de ostras en Los Pocitos, en Patagones.

Oggero en Los Pocitos, donde desarrolla un criadero de ostras con socios que tienen su misma pasión por la cadena de valor y la calidad de los productos del mar.



La investigación sobre su cultivo, calidad y formas de servicio convirtió a Oggero en un actor clave en la difusión de este ingrediente dentro de la alta gastronomía argentina, integrándolo en distintas preparaciones.

En sus platos combina esta materia prima con su maestría en el manejo del fuego, utilizando el grill y el horno a carbón y leña como herramientas centrales de su cocina. Estas técnicas buscan resaltar la expresión natural de cada ingrediente, aportando profundidad y carácter a una propuesta gastronómica donde el producto es protagonista y la intervención técnica acompaña sin imponerse.

Centolla de Tierra del Fuego y variedades de langostinos, recién servidos en el restaurante Crizia.





La carta, atravesada por la temporalidad, encuentra en pescados y mariscos del litoral atlántico argentino uno de sus pilares, reflejando la diversidad de los ecosistemas del país. El restaurante trabaja con productos de estación, promueve prácticas de pesca sustentable y desarrolla sistemas de producción propios para garantizar calidad y control en la cadena de valor.

Esta mirada integral, que combina gastronomía y compromiso ambiental, forma parte del ADN del proyecto desde sus inicios y define su evolución a lo largo de más de dos décadas.

«Hoy nos pone feliz ver las ostras y la importancia que han tomado los productos de mar en la gastronomía argentina», dice Oggero a «Río Negro»





Esta trayectoria de coherencia y respeto por el origen ha sido ampliamente reconocida por la crítica internacional: en 2025, Crizia obtuvo una Estrella Michelin y revalidó su Estrella Verde por su labor en sustentabilidad. Además, el restaurante integra la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2017, alcanzando el puesto número 40 en la edición 2025. A nivel individual, la excelencia de Oggero también fue distinguida por The Best Chef Awards, donde tras recibir el galardón One Knife en 2024 fue premiado con Two Knives en 2025.

Estas distinciones celebran su capacidad para plasmar un estilo propio y un trabajo consciente con ingredientes autóctonos, posicionándolo como uno de los cocineros más destacados de la escena actual argentina.

Oggero posa en la previa de ser jurado de la nueva edición del Prix Baron B, que el próximo 27 de agosto revelará quién se lleva el primer lugar.



Es por esto que Baron B, en la nueva edición del Prix Baron B – Édition Cuisine de este año, lo eligió como jurado del premio que desde 2018 reconoce a los proyectos gastronómicos más destacados de Argentina por su excelencia, visión transformadora y aporte a la cocina nacional.

En este jurado comparte la responsabilidad con Mauro Colagreco, Gonzalo Aramburu y Dolli Irigoyen.

A más de veinte años de la apertura de Crizzia a Oggero se lo ve feliz, centrado en el conocimiento del producto y en la exploración del mar argentino y en su visión moderna de la cocina local, donde tradición y contemporaneidad conviven en una búsqueda constante por expresar el carácter del territorio.

«Me propuse trabajar con el mar argentino con un enfoque local y contemporáneo utilizando técnicas locales y productos de estación», dice Oggero.

En primera persona

“¿De dónde viene mi pasión por las otras? Yo venía de hacer algunas cosas afuera en 2004 y pensé que la ostra podría ser nuestro producto insignia y me propuse ponerlo como protagonista del menú. Investigué y llegué a Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires que tenía un banco de ostras abandonado; ahí conocí a un biólogo marino y luego a un veterinario quienes hicieron un criadero y tuve la suerte de trabajar directo con ellos y participar del desarrollo desde el principio. Hoy nos pone feliz ver las ostras y la importancia que han tomado los productos de mar en la gastronomía argentina”.

Edición: Horacio Lara

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@larahoracio