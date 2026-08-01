¡Imparable!: Nicolás Jara Lozano se tomó revancha y jugará la final del UTR de Córdoba

Nicolás Jara Lozano dio un paso enorme en Córdoba. El neuquino de 39 años derrotó este sábado a Alejo Lingua Lavallén por 6-2, 7-6(5) y 6-4 y se clasificó a la final del UTR Pro Tennis Tour 25K, en la que este domingo enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Facundo Juárez y Federico Aguilar Cardozo.

El triunfo tuvo un valor especial para el «Colo», ya que significó una revancha deportiva: el mismo rival lo había eliminado en las semifinales del UTR disputado en abril, también en Córdoba, torneo en el que luego terminó consagrándose campeón.

El encuentro fue el más exigente de toda la semana para Jara Lozano. Duró 3 horas y 3 minutos y fue la primera vez en el torneo que el neuquino cedió un set. Después de llevarse con autoridad la primera manga por 6-2, cayó en el tiebreak del segundo parcial, en el que incluso había comenzado arriba 4-1 antes de que Lingua Lavallén reaccionara.

El tercer set tuvo varios cambios de escenario. Jara Lozano quebró en el game inicial, pero el cordobés recuperó el servicio para igualar 2-2. El neuquino respondió de inmediato con un nuevo quiebre y más tarde volvió a romper el saque para adelantarse 5-2 y sacar para partido.

Sin embargo, el zurdo de Marcos Juárez no se rindió: quebró para el 5-3 y luego sostuvo su servicio para acercarse 5-4. En un cierre cargado de tensión, el «Colo» volvió a sacar para partido y esta vez no dejó escapar la oportunidad. En el último punto sacó, subió a la red y definió con una volea que selló su pase a la gran final.

El camino hacia la gran final

La campaña de Jara Lozano en Córdoba es intachable. Luego de quedar libre en la primera jornada, debutó con una victoria ante el bahiense Andrés Medus por 6-3 y 6-2. Más tarde superó al boliviano Santiago Lora por 6-4 y 6-1.

El jueves afrontó un duelo muy parejo frente al tandilense Santiago Franchini, al que venció por 7-5 y 6-4. Ya el viernes cerró la fase de grupos como líder del grupo D tras derrotar al cordobés Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-2.

Con esos resultados, el neuquino llegó invicto y sin perder sets a las semifinales. La victoria de este sábado le permitió extender su racha positiva y meterse en la final del certamen, donde buscará coronar una semana brillante en el UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba.