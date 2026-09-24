Duro debut para Marcelo Gallardo en Ecuador: perdió 3-0 ante Corea del Sur

Este jueves, Marcelo Gallardo comenzó una nueva etapa en su carrera como entrenador. El director técnico tuvo su debut al frente de la Selección de Ecuador, pero no fue de la manera deseada. De visitante, fue caída por 3-0 frente a Corea del Sur.

Son fue uno de los mejores del duelo e hizo deleitar a todos los coreanos con un verdadero golazo. Foto: AFP.

En la primera mitad no hubo grandes chances y el juego estuvo cortado por varias faltas de ambos. Pero en el complemento el panorama cambió. A los 9 minutos, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador. Luego de un rápido traslado, el atacante disparó, la pelota se desvió en el defensor Porozo y Galíndez no pudo hacer nada.

En una ráfaga y a las 12′, apareció toda la magia de Heung Min Son. La estrella coreana tuvo un tiro libre desde la izquierda con muy poco ángulo pero igualmente la clavó al ángulo del segundo palo.

La reacción de la Tri fue leve. Yeboah intentó de afuera y el arquero asiático despejó sin problemas. Tuvo una clara a los 25′. Remate de Juan Riquelme Angulo que entre el defensor y el portero asiático despejaron en la línea.

A los 40 minutos del segundo tiempo llegó el broche del resultado. Una muy buena jugada colectiva dejó solo a Dong-Gyeong Lee, que anotó el 3-0.

El primer once inicial que puso en cancha el Muñeco, con dos futbolistas de Huracán titulares. Foto: AFP.

El primer equipo que paró Gallardo en su debut fue: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo. Las principales ausencias en la convocatoria fueron Gonzalo Plata y Moises Caicedo.

La fecha FIFA para los dirigidos por el Muñeco continuará el próximo jueves 1° de octubre, cuando se midan contra Japón en Yokohama. Los nipones derrotaron hoy a Uruguay por 3-1, en el inicio del ciclo Forlán al frente de los charruas. Ecuador cerrará esta ventana de amistosos el lunes 5 de octubre en Tokio, con rival a confirmar, que saldrá de Nueva Zelanda o Panamá.