Novelón: Vélez apeló el fallo del Tribunal y pidió la suspensión de Boca-Racing por la Copa Argentina

El partido se jugó el 2 de septiembre, en Córdoba. Por ahora, el ganador es Boca, pero... (Archivo Clarín Fotografía)

La dirigencia de Vélez no se rinde y piensa llegar hasta las últimas consecuencias. El club de Liniers apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió la suspensión del partido Boca-Racing, previsto para el domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El club velezano reclamó que seis extranjeros del Xeneize firmaron planilla cuando el reglamento expresa que solo cinco pueden hacerlo. Sin embargo, el organismo de AFA resolvió que los de Rodolfo Arruabarrena no tuvieron ventaja deportiva porque Ángel Romero no sumó minutos en el duelo que Boca ganó por penales.

En ese contexto, el Tribunal reconoció que el Xeneize había infringido el reglamento, pero solo lo sancionó con una multa económica: el valor de 1.000 entradas. Por el contrario, confirmó la clasificación del club de la Ribera para los cuartos de final.

La resolución no conformó en Vélez, cuya dirigencia pidió la suspensión del partido hasta que se resuelva la apelación lanzada en las últimas horas del miércoles. Buscan evitar un daño irreparable en la edición 2026 de la Copa Argentina, ya que no se podría arreglar la llave en caso de un fallo contrario tras la apelación.

¿Vélez puede ser desafiliado?

A raíz de este reclamo, la AFA deja en claro que Vélez será desafiliado en caso de llevar el reclamo a la Justicia ordinaria y no podrá competir. Ahora, quedará conocer qué sucederá luego de que la dirigencia del Fortín lanzara la apelación al Tribunal de Disciplina.

Desde la AFA le explicaron al diario Olé: “Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. La FIFA es tajante con eso”.