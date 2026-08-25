Mora y créditos: el Gobierno pone el foco en transparentar el costo financiero real

Pese a que el Gobierno sostiene que la morosidad es un “problema entre privados” y que los indicadores comenzaron a mejorar, el costo del financiamiento ocupó un lugar central en la última reunión de Gabinete. Allí se planteó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) tenga una presentación más visible y clara para quienes solicitan préstamos en bancos y billeteras virtuales.

El Gobierno pone el foco en el costo real de los créditos

La discusión se mantuvo, por ahora, en un plano conceptual. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, durante el encuentro se advirtió que “hoy la letra es ilegible”, en referencia a las dificultades que enfrentan los usuarios para conocer cuánto terminarán pagando por un crédito. El CFT contempla no solo la tasa de interés, sino también comisiones, seguros, impuestos y otros gastos asociados a la operación.

La preocupación apunta a una práctica habitual: bancos y billeteras suelen destacar la Tasa Nominal Anual (TNA), que puede resultar más atractiva porque es inferior al costo efectivo de la financiación. El Gobierno analiza mejorar la información disponible, aunque el Ministerio de Economía y el Banco Central no precisaron si habrá nuevas exigencias para las entidades.

El presidente Javier Milei ya había anticipado que se trabaja para fortalecer la transparencia y la educación financiera a partir de una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles por la mañana para anunciar nuevas medidas económicas. Fuentes del Palacio de Hacienda aclararon que las iniciativas no estarán relacionadas con la morosidad.

El Ejecutivo también ratificó su rechazo a un rescate estatal de los deudores. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que utilizar recursos públicos para atender la situación implicaría “salvar a los bancos” con dinero de los contribuyentes.

Según los últimos datos del BCRA, la mora del sector privado pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. Para el Gobierno, esa leve mejora confirma que no existe una crisis que justifique una intervención directa.

En ese marco, transparentar el CFT aparece como una medida compatible con su postura: no busca fijar cuánto pueden cobrar bancos y billeteras, sino garantizar que los usuarios conozcan con claridad cuánto cuesta realmente el crédito.

Con información de Infobae