Duró poco la ilusión argentina en la instancia clasificatoria del US Open

Con la derrota de este mediodía del bonaerense Genaro Olivieri, la legión argentina se quedó sin representantes en la instancia clasificatoria del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada a disputarse desde el domingo en Nueva York.

Olivieri, 222° del ranking mundial, cayó hoy en la segunda ronda de la qualy ante el chileno Tomás Barrios Vera, por 6-3 y 6-1, quedando en el camino a un encuentro de poder ingresar por segunda ocasión en su carrera a un cuadro principal de Grand Slam.

El tenista nacido hace 28 años en Bragado había sido el único argentino en sortear la primera ronda, tras superar al neerlandés Guy den Ouden en tres sets, tras casi tres horas de partido.

De esta forma, ya no quedan más argentinos en la fase previa del Abierto de los Estados Unidos, el cual se celebra en Flushing Meadows de Nueva York. Un total de ocho raquetas formaron parte, siendo todos, a excepción de Olivieri, eliminados en el debut.

En el cuadro masculino quedaron eliminados Federico Coria ante el francés Clément Chidekh, Guido Justo frente al francés Hugo Gaston, Lautaro Midón contra el francés Kyrian Jacquet y Federico Gómez ante el tunecino Aziz Dougaz.

En el femenino, también quedaron afuera Julia Riera, ante la eslovaca Viktoria Hruncakova; Luisina Giovannini, frente a la italiana Lucia Bronzetti; Lourdes Carlé, contra la checa Vendula Valdmannová; y Jazmín Ortenzi, ante la japonesa Himeno Sakatsume.