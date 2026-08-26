Añelo: El corazón de Vaca Muerta recibirá por primera vez la Expo Industrias y Servicios en 2027

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, sostuvo que «muchas veces hablamos de Vaca Muerta y de los récords de producción de gas, de petróleo. Pero Vaca Muerta es más que eso». Lo hizo en el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, como parte de la Expo Industrias y Servicios 2026. Adelantó que el año próximo Añelo será, por primera vez, sede de este congreso.

El jefe comunal formó parte de uno de los paneles, organizados a lo largo de las tres jornadas que se realiza en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 25 al 27 de agosto.

Banderet formó parte del segundo panel de la primera jornada y subrayó el rol que tiene el desarrollo y el valor agregado de la industria en Vaca Muerta.

“Todo el mundo hablaba de Vaca Muerta, pero no sabían que en la puerta había una ciudad en desarrollo: Añelo», subrayó el jefe comunal. En su disertación explicó que se suele hablar de los récords de producción de gas y de petróleo, pero Vaca Muerta «es más que eso». Al respecto indicó que además de lo que se encuentra en el subsuelo, hay que observar lo que está «arriba y derrama. Es desarrollo, inversiones».

Sostuvo que en su administración tuvieron como prioridad, ordenar las cuentas y lo lograron con el equilibrio fiscal. «Empezamos a transformar recursos municipales en infraestructura», afirmó. Repasó que en 2025 invirtieron más de $12.600 millones en obra pública.

Al tiempo que planteó ante el empresariado que la infraestructura urbana también es productiva. En este escenario, expresó que los déficits habitacionales, viales o de servicios limitan de forma directa el crecimiento industrial.

Para el jefe comunal añelense, para ayudar a que la industria siga en crecimiento, se necesita de la mano de todo los involucrados. Se debe hacer en conjunto entre el pequeño, mediano y gran empresario. Tanto desde el sector público como el privado.

El jefe comunal de Añelo, Fernando Banderet participó de la primera jornada. (Foto: Gentileza)

«Añelo: cómo una Pyme se instala donde crece la energía»

El eje de la charla que llevó adelante Banderet estuvo centrada en que describir cómo la ciudad que dirige se encuentra en desarrollo. Destacó que Vaca Muerta es mucho más que cifras récords en la industria hidrocarburífera.

En esta línea, subrayó que Añelo cuenta con seis parques industriales, además de cuatro de origen privado. En la localidad hay más de 500 empresas radicadas, que generaron la oportunidad de trabajo genuino.

Por otra parte, dijo que el «Estado tiene que cumplir un rol fundamental, que es generar la apertura, el ingreso, motivar el desarrollo, la inversión, generar infaestructura básica». Rememoró que hace dos años atrás, los parques industriales no podían tener acceso a la energía, situación que hoy se revirtió.

«El sector privado acompaña en inversiones para revalorizar. Con Daniel (Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, IPA) cuando empezamos a transitar en esto, se abrió la posibilidad para que las pymes puedan instalarse y se dé el acercamiento con las pymes», subrayó.

Ante los presentes afirmó que los habitantes permanentes de Añelo, hoy son 12 mil habitantes aunque la proyección para el 2031 será de 50 mil. Apeló a la colaboración de todos los sectores, tanto de las operadoras, como el resto del entramado energético. «En la comunidad, en la educación, en la formación. Ahí nos vinculamos todos», subrayó.

Banderet invitó a los presentes a recorrer y estar en Añelo para saber de primera mano lo que es Vaca Muerta. «No miremos a cuatro años,miremos a 50 años. Pensemos de qué manera nos podemos transformar», dijo.

El jefe comunal hizo mención a la llegada de tren y un aeropuerto, medios que permitirán «migrar y ver cómo vamos a sostener la comunidad a futuro».

A su turno, el dirigente de PyMe, Rosato, coincidió que es necesario generar las condiciones. «Lo que estás haciendo en Añelo es un principio, una muestra, de lo que realmente se puede dar en cuanto a crecimiento para que las empresas se radiquen».

Rosato destacó que en este tipo de encuentros, se vincula a todos los sectores de la industria para que vean qué es Añelo y para que inviertan. «El evento de exposición en Añelo será el primero de muchos. Y te vas a asombrar de lo que vamos a lograr hacer. Porque todos están deseosos de ir a Añelo y conocer lo que es la ciudad», concluyó el dirigente.

El congreso empezó el martes y se extenderá hasta el jueves, en La Rural, situada en CABA. Fueron convocadas alrededor de 400 empresas que se distribuyeron en 10.300 metros cuadrados de exposición.