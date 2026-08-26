ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Hamburguesas de pollo caseras y jugosas: la receta fácil que se prepara en pocos minutos

Con pocos ingredientes y sin complicaciones, estas hamburguesas de pollo caseras quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y son una opción práctica para resolver una comida rica y económica.

Redacción

Por Redacción

Hamburguesa de pollo. Foto ilustrativa.

Hamburguesa de pollo. Foto ilustrativa.

Una receta fácil, económica y muy sabrosa para preparar hamburguesas de pollo caseras. Quedan jugosas por dentro, doradas por fuera y son ideales para acompañar con papas, ensalada o armar una hamburguesa completa con pan.

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de avena molida o pan rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ cebolla pequeña, bien picada
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado
  • 1 cucharada de mostaza, opcional
  • Un chorrito de aceite para cocinar

Preparación

  1. Cortá el pollo en trozos y procesalo hasta obtener una textura similar a la carne picada. No hace falta que quede completamente triturado.
  2. Colocá el pollo en un bowl y agregá el huevo, la avena o pan rallado, la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, la mostaza, sal y pimienta.
  3. Mezclá todo hasta integrar. Si la preparación queda demasiado húmeda, agregá un poco más de avena o pan rallado.
  4. Dividí la mezcla en 4 o 5 porciones y dales forma de hamburguesa con las manos.
  5. Calentá una sartén con apenas aceite y cociná las hamburguesas a fuego medio durante unos 5 a 6 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y completamente cocidas en el centro.
  6. Servilas calientes con ensalada, papas al horno o dentro de un pan con tomate, lechuga y queso.

Tip: podés preparar las hamburguesas y llevarlas al freezer separadas con papel film o separadores. Se cocinan directamente desde congeladas, agregando unos minutos más de cocción.


Temas

pollo

Receta fácil

Una receta fácil, económica y muy sabrosa para preparar hamburguesas de pollo caseras. Quedan jugosas por dentro, doradas por fuera y son ideales para acompañar con papas, ensalada o armar una hamburguesa completa con pan.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén