Hamburguesas de pollo caseras y jugosas: la receta fácil que se prepara en pocos minutos
Con pocos ingredientes y sin complicaciones, estas hamburguesas de pollo caseras quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y son una opción práctica para resolver una comida rica y económica.
Una receta fácil, económica y muy sabrosa para preparar hamburguesas de pollo caseras. Quedan jugosas por dentro, doradas por fuera y son ideales para acompañar con papas, ensalada o armar una hamburguesa completa con pan.
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de avena molida o pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- ½ cebolla pequeña, bien picada
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado
- 1 cucharada de mostaza, opcional
- Un chorrito de aceite para cocinar
Preparación
- Cortá el pollo en trozos y procesalo hasta obtener una textura similar a la carne picada. No hace falta que quede completamente triturado.
- Colocá el pollo en un bowl y agregá el huevo, la avena o pan rallado, la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, la mostaza, sal y pimienta.
- Mezclá todo hasta integrar. Si la preparación queda demasiado húmeda, agregá un poco más de avena o pan rallado.
- Dividí la mezcla en 4 o 5 porciones y dales forma de hamburguesa con las manos.
- Calentá una sartén con apenas aceite y cociná las hamburguesas a fuego medio durante unos 5 a 6 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y completamente cocidas en el centro.
- Servilas calientes con ensalada, papas al horno o dentro de un pan con tomate, lechuga y queso.
Tip: podés preparar las hamburguesas y llevarlas al freezer separadas con papel film o separadores. Se cocinan directamente desde congeladas, agregando unos minutos más de cocción.
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