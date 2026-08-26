En fotos: pueblos sepultados y rescates extremos por las trágicas inundaciones en Nepal

La magnitud del desastre: Una vista aérea muestra la devastación dejada por la crecida, con una franja inmensa de sedimentos y fango que sepultó casas, caminos y áreas de cultivo a lo largo de la cuenca del río. (Foto: AP)

Las masivas inundaciones repentinas que azotaron diversas regiones de Nepal dejaron un saldo de más de 150 muertos, decenas de heridos y cientos de personas desaparecidas, entre pobladores locales y contingentes de turistas extranjeros. El repentino incremento del caudal en las cuencas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani provocó el arrastre de toneladas de lodo y rocas que arrasaron comunidades ribereñas y destruyeron rutas clave en los valles del Himalaya.

Fuerzas de seguridad, rescatistas y vecinos trabajan a contrarreloj en condiciones extremas para evacuar a las personas atrapadas. De acuerdo con los primeros informes técnicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), el desastre se habría originado por un bloqueo de hielo y sedimentos en la alta montaña que liberó un torrente repentino, elevando el nivel del agua hasta nueve metros en apenas media hora.

Pueblos bajo el barro y operativos de rescate: las fotos de la tragedia

Pueblos bajo tierra: En las zonas más bajas del valle, las viviendas quedaron sepultadas casi por completo por la masa de barro y piedras arrastrada desde la montaña. (Foto: AP)

Trabajos entre escombros: Operarios y vecinos utilizan retroexcavadoras para despejar calles donde el fango alcanzó la altura de los edificios comerciales y residenciales. (Foto: AP)

Salvataje al límite: Rescatistas asisten y evacuan a una mujer mayor cubierta de lodo utilizando la pala de una excavadora para cruzar el terreno inestable. (Foto: AP)

Atención en zona de desastre: Miembros de las fuerzas de seguridad cargan en brazos a personas rescatadas del barro para ponerlas a resguardo y trasladarlas a puntos seguros. (Foto: AP)

Operativo sanitario: Equipos de emergencia asisten y movilizan en camillas a los damnificados hacia los centros de salud para atender cuadros de asfixia, golpes e hipotermia. (Foto: AP)

Testigos de la tragedia: Vecinos observan y registran desde las terrazas el paisaje completamente transformado tras el paso destructivo del torrente. (Foto: AP)