En fotos: pueblos sepultados y rescates extremos por las trágicas inundaciones en Nepal
La violenta crecida de los ríos en el Himalaya desató un torrente de lodo que cubrió viviendas enteras y dejó más de 150 víctimas fatales. Las dramáticas imágenes de los operativos de emergencia para salvar a los sobrevivientes atrapados en el fango.
Las masivas inundaciones repentinas que azotaron diversas regiones de Nepal dejaron un saldo de más de 150 muertos, decenas de heridos y cientos de personas desaparecidas, entre pobladores locales y contingentes de turistas extranjeros. El repentino incremento del caudal en las cuencas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani provocó el arrastre de toneladas de lodo y rocas que arrasaron comunidades ribereñas y destruyeron rutas clave en los valles del Himalaya.
Fuerzas de seguridad, rescatistas y vecinos trabajan a contrarreloj en condiciones extremas para evacuar a las personas atrapadas. De acuerdo con los primeros informes técnicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), el desastre se habría originado por un bloqueo de hielo y sedimentos en la alta montaña que liberó un torrente repentino, elevando el nivel del agua hasta nueve metros en apenas media hora.
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