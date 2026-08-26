Arsenal de Inglaterra no se rinde y prepara una millonaria oferta por Julián Álvarez

En medio del turbulento clima que se vive por estos días en España, el Arsenal de Inglaterra no se rinde en la batalla por hacerse de los servicios del argentino Julián Álvarez, cuya novela con el Atlético de Madrid parece no tener fin.

Si bien la intención del delantero de la Selección es emigrar a Barcelona, el club londinense pretende avanzar con todo y hacer llegar una millonaria oferta de 150 millones de euros; suma que supera considerablemente lo que ofrecería el club catalán.

Dada la intransigencia de los madrileños para dejar ir a la Araña al Barsa, y a seis días de que se cierre el mercado de pases en Europa, Arsenal se presenta hoy como una posible puerta de salida para la complicada situación en la que quedó Álvarez.

El conjunto Colchonero volvió a dejar en claro que no piensa negociar con el Barcelona, que era la primera opción del delantero argentino. Pero los Gunners se meterían en la disputa con una agresiva oferta; según medios ingleses, la propuesta incluiría además los pases de Viktor Gyökeres y Gabriel Jesús.

Esta oferta es aún superadora a la que había trascendido hace unos días, que hablaba sólo del delantero sueco como parte de pago.

"DILE QUE SE VAYA"



Los cánticos de la hinchada de Atlético de Madrid antes del ingreso de Julián Álvarez vs. Villarreal. ¿Relación rota?



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Quebrada totalmente la relación con el club y los hinchas, que el pasado fin de semana se mostraton por demás hostiles ante la salida del argentino al estadio, la misión de Álvarez es continuar en España junto a su familia. Pero ante este complejo panorama en el Aleti, Arsenal podría ser una solución provisoria.

Diego Simeone, técnico del Colchonero, habría dado el Ok para soltarle la mano y dejarlo ir del club. Pero la dirigencia no da el brazo a torcer ante la oferta de Barcelona y el sueño manifiesto del argentino.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó clara la postura del club sobre un posible traspaso: «Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nos gustaría entendernos», sentenció el mandatario.