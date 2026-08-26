Río Negro comenzaría con los trabajos de reparación de las Rutas 22 y 151 a fin de año: los pasos a cumplir

Durante los próximos 60 días, Vialidad Nacional seguirá a cargo del mantenimiento mientras Río Negro prepara el traspaso y las primeras intervenciones. Foto: Juan Thomes.

El gobierno de Río Negro debe cumplir con una serie de pasos para comenzar los trabajos de reparación de las Rutas Nacionales 22 y 151, cuyo convenio de traspaso fue firmado el lunes pasado entre el gobernador Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según fuentes del Ejecutivo rionegrino, entre noviembre y diciembre se podrán empezar a ver a las empresas que la provincia contratará para el mantenimiento y mejoramiento de estas vías. Los puntos centrales a los que apunta el ministerio de Obras Públicas son tres: la inconclusa rotonda de Choele Choel; el conflictivo sector de Puente 83, antes de llegar a Cipolletti, y el deteriorado pavimento de gran parte de la Ruta 151.

El convenio por las rutas 22 y 151 tendrá una vigencia de 20 años. Sin embargo, la incorporación efectiva será gradual: primero se trabajará sobre los sectores liberados de contratos y obligaciones nacionales (como son los tramos entre Choele Choel y Chichinales, y una parte de la Ruta 151).

El cronograma presentado establece que dentro de los primeros 10 días hábiles se convocará a las empresas vinculadas con las obras prioritarias para definir su continuidad. Además, en un plazo de 15 días hábiles, Vialidad Nacional deberá entregar los proyectos, estudios, relevamientos y antecedentes técnicos necesarios para que Río Negro pueda organizar las intervenciones.

Una vez incorporados los primeros sectores, la prioridad será recuperar las condiciones básicas de seguridad y transitabilidad mediante tareas de bacheo, mantenimiento de calzadas, señalización, recuperación de banquinas y atención de situaciones urgentes. Las obras estructurales requerirán posteriormente proyectos, licitaciones y financiamiento.

La Provincia ya trabaja sobre una primera etapa de aproximadamente 305 kilómetros y gestiona un crédito de hasta US$ 60 millones del Fonplata (el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata) para financiar las intervenciones.

Según informaron fuentes del Gobierno rionegrino, los pasos cronológicos serían los siguientes:

1. Declaración de emergencia vial y aprobación legislativa del traspaso de las rutas

– El gobernador Alberto Weretilneck firmó la declaración de emergencia vial, que permitirá agilizar las renegociaciones que se debe realizar la provincia con las empresas que aún tienen contratos vigentes. También permite acelerar los procesos administrativos de la provincia. En el mismo proyecto se incluyó la ratificación de la firma de los convenios y la habilitación para el uso del financiamiento de 60 millones de dólares para avanzar con la recuperación de las rutas.

– El convenio firmado con la Nación se enviará a la Legislatura para su aprobación (prevista para la sesión del día 3 de septiembre, el jueves de la semana que viene). Una vez aprobado, el convenio se transformará en ley.

2. El plazo de 60 días

A partir de la aprobación de la ley, se inicia un plazo de 60 días antes de que la provincia pueda intervenir directamente en las rutas. Durante este periodo se deben cumplir los siguientes hitos:

– Tras la firma del convenio, Nación tiene un plazo de 15 días para comenzar a entregar la documentación técnica de las obras a la provincia.

– La provincia utiliza este tiempo para elaborar los pliegos de las licitaciones para los tramos de «traza liberada» (donde no hay contratos abiertos, como Río Colorado – Choele Choel) y para las tareas de mantenimiento.

– Renegociación de contratos existentes: Se busca renegociar y reorganizar los contratos abiertos que la provincia desea mantener (la rotonda de Choele Choel con la constructora Equimac S.A, y el tramo de la Ruta 151 con la empresa Luciano). Esto se realizaría mediante un acuerdo tripartito entre Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y las empresas.

– Mantenimiento temporal: durante estos 60 días, Vialidad Nacional sigue siendo la responsable de realizar tareas de bacheo y mantenimiento en las rutas.

3. Fase de toma de posesión e inicio de trabajos (aproximadamente noviembre-diciembre)

– Toma de posesión por tramos: La provincia realiza la toma de posesión de la ruta de manera fraccionada (por tramos). Esto se hace para evitar asumir la responsabilidad legal de los sectores que aún tienen contratos abiertos y sin resolver por parte de Nación.

– Toma de posesión física: Se estima que la provincia tomará posesión formal entre noviembre y diciembre del año en curso.

– Inicio de mantenimiento contratado: tras los procesos administrativos de la provincia, comenzarán a operar en las rutas máquinas de empresas privadas contratadas para realizar tareas de mantenimiento y mejoramiento (bacheo, repavimentación, recalce de banquinas, etc.) en los 305 kilómetros de tramos liberados de manera gradual.

– Liberación de contratos trabados: A medida que Nación resuelva legalmente los contratos que tiene abiertos (lo cual podría demorar más de los 60 días previstos) Río Negro podrá ingresar a esos sectores para realizar tareas de bacheo y reparación.

4. Consultoría y obras de mayor envergadura

– Estudio de consultoría integral: en paralelo, se trabaja con el CFI para financiar y contratar una consultora de nivel nacional o internacional. Esta consultora tendrá la tarea de diseñar el proyecto vial integral para todo el Alto Valle, desde Cervantes hasta Catriel (abarcando la Ruta 22, la Ruta 151, conexiones, y la factibilidad de un cuarto puente con Neuquén).

– Búsqueda de financiamiento: una vez que la consultora entregue los proyectos ejecutivos terminados y cuantificados, la provincia gestionará el financiamiento de las obras definitivas (como la ampliación de la Ruta 151 a cuatro carriles) ante organismos internacionales como el BID o la CAF.

El cobro de peaje requiere de otro convenio

Según indicaron las fuentes consultadas, el convenio actual firmado con Nación no habilita a la provincia a cobrar peajes, solo la autoriza a intervenir en la ruta. Para poder implementar un sistema de concesión y cobro de peajes en el futuro, se requerirá firmar un convenio nuevo y aparte con Nación.

Se precisó desde Provincia que aún no se analizó ningún punto concreto de cobro de peaje, siendo una decisión a tomar a futuro. Además, se aclaró que un sistema basado solo en el cobro de peaje a los camiones de la industria del oil and gas hoy es inviable. Según un informe de consultoría realizado para la Ruta 69, la provincia tendría que aportar fondos durante un período de entre 2 y 3 años antes de que el sistema comience a amortizarse. Se señaló que la situación del flujo vehicular no es comparable con la de rutas de Buenos Aires, donde transitan miles de vehículos al día.