Caso Cerimedo: suman investigación por narcotráfico y lo vinculan a una presunta firma «fantasma» de la Hidrovía

La situación judicial del consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y de Javier Milei, se agrava drásticamente. Actualmente recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, el asesor enfrenta una serie de procesos penales simultáneos que han sacudido el escenario político e institucional en el país andino.

El último golpe judicial se confirmó este martes 25, cuando la Fiscalía de Bolivia anunció la apertura de una tercera causa en su contra, esta vez por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento. Este nuevo frente se suma a las investigaciones que ya pesaban sobre él por supuesto enriquecimiento ilícito ligado a la corrupción estatal, y al grave cargo de tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros.

Mientras la Justicia boliviana avanza con citaciones, allanamientos y el desmantelamiento de sus operaciones locales, las sospechas cruzaron la frontera hacia la Argentina. El escrutinio sobre su patrimonio y sus movimientos financieros derivó en el hallazgo de vínculos societarios con una precaria empresa de servicios portuarios en la Hidrovía del río Paraná, un punto estratégico para el comercio exterior que hoy está bajo la lupa de las autoridades.

Investigan presunto vínculo narco y vuelos irregulares en el Amazonas

Según precisó el medio español El País, el tercer proceso penal contra Cerimedo fue anunciado por el fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, y apunta a la presunta protección de vuelos irregulares en el municipio de Santa Ana.

Las autoridades indicaron que se estaría dando cobertura a avionetas vinculadas al tráfico de drogas en una región amazónica fronteriza con Brasil, históricamente conocida por ser el bastión del narcotráfico y la cuna del «rey de la cocaína», Roberto Suárez Gómez.

La acusación tomó fuerza a partir de las declaraciones de su expareja, Nadia Beller. La abogada denunció que Cerimedo y su entorno utilizaban como fachada la instalación de dispositivos GPS y radares en las avionetas para ejercer control sobre las operaciones aéreas y liberar rutas.

De acuerdo con su testimonio, el consultor justificaba la recepción de dinero ilícito argumentando que lo hacía «de manera disimulada para ponerles radar, bajarla y así deshacerse de los narcotraficantes». El Ministerio Público adelantó que citará a autoridades aeroportuarias para determinar si existió connivencia de funcionarios públicos en el territorio.

Enriquecimiento ilícito y la empresa «fantasma» en el Paraná

El entramado de negocios del exasesor también es objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito, causa por la cual Beller fue citada a declarar como testigo este miércoles en La Paz, de acuerdo a la información aportada por Noticias Argentinas. La Justicia boliviana ya allanó al menos cinco propiedades vinculadas a Cerimedo, donde incautó más de 40.000 dólares y desmanteló una «mini granja de bots». Las denuncias exponen sobreprecios en la distribución de combustibles, pagos a legisladores y una presunta red de corrupción que incluiría a altas esferas del gobierno boliviano.

Por su parte, el medio La Nación revelaron una empresa «fantasma» ligada a Cerimedo que opera como proveedora de diésel para barcazas en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario, en el corazón de la Hidrovía del río Paraná que.

Se trata de Sanabria SRL que, a pesar de estar ubicada cerca de gigantes agroexportadores, su predio es apenas un montículo de tierra que antes funcionaba como una precaria guardería de lanchas, sin infraestructura adecuada ni habilitación municipal definitiva, operando apenas con un permiso provisorio de la Prefectura Naval.

El desembarco de Cerimedo en esta firma de aspecto «fantasma» se dio en mayo de 2024 a través de Surlibre Inversiones SA, operada por su socio Vicente Federico Quintanal.

Según denunció Beller, Quintanal sería la figura clave con la que el asesor «lava dinero» originado en Bolivia, mientras que Natalia Basil, esposa del consultor, estaría a cargo de gestionar los tanques de combustible que ingresan al país andino desde Argentina.

Según alertó La Política Online y que fue citado por el medio mencionado, esta operatoria enciende las alarmas de seguridad, dado que la Hidrovía, más allá de su rol agroexportador, es frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para la «contaminación» de buques y el contrabando internacional de cocaína.

La causa por tentativa de femicidio

El desmoronamiento del esquema de Cerimedo se remonta al pasado 17 de agosto, cuando sicarios interceptaron y dispararon tres veces contra Beller. La mujer de 33 años logró sobrevivir al violento episodio y debió ser hospitalizada, lo que finalmente destapó la olla de los múltiples negociados y presuntos delitos que hoy se investigan.

Tras el ataque, la Justicia boliviana señaló a Cerimedo como el autor intelectual del hecho. Por el delito de tentativa de femicidio, se dictó su detención inmediata y su posterior traslado a la cárcel de Palmasola, donde actualmente cumple una medida de prisión preventiva de 180 días a la espera de que avancen las tres causas penales que amenazan con desarticular su red de influencias.