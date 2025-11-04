Dybala se desgarró y estará tres semanas sin jugar en la Roma

Dybala se desgarró al petar un penal y estará tres semanas sin jugar.

El delantero Paulo Dybala volvió a quedar fuera de escena en la Roma, ya que sufrió una lesión muscular de grado medio en el bíceps femoral izquierdo. El cordobés sintió la molestia luego de fallar un penal y retirarse reemplazado con visibles gestos de dolor en el último encuentro disputado.

El diagnóstico establece un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, por lo que el atacante no podrá regresar hasta después del próximo parate internacional, justo cuando parecía estar nuevamente en la órbita de Lionel Scaloni.

DYBALA SE DESGARRÓ Y ESTARÁ 3 SEMANAS OUT 😓



La Joya se lesionó pateando el penal frente a Milan y se perderá todo el mes de noviembre en Roma.



Fue elegido el jugador del mes del equipo. pic.twitter.com/68bAS8pv2A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 4, 2025

La lesión llega en un momento crítico para la Roma y genera dudas sobre su presencia en los próximos compromisos. Si bien podría reaparecer para el duelo ante Cremonese, lo más probable es que su regreso se produzca en el partido de la Europa League frente a Midtjylland.

Sin embargo, en el club ya miran más allá: el objetivo principal es que Dybala esté en condiciones para el duelo del 30 de noviembre contra Napoli, uno de los encuentros más importantes del calendario romano.

El antecedente reciente no ayuda: Dybala había sufrido una lesión muy similar en octubre de 2022, cuando se retiró tras convertir un penal, lo que incluso puso en duda su participación en el Mundial de Qatar.

Ahora, esta nueva dolencia irrumpe justo cuando la Roma buscaba sostener su buen ritmo en la Serie A y en Europa, y cuando el cordobés venía de ser elegido MVP del mes en el equipo de la capital.