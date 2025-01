Echaron a Jorge Sampaoli del Rennes a menos de tres meses de asumir como DT

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador del Rennes de Francia apenas dos meses y veinte días después de su llegada. Con un balance de tres victorias y siete derrotas en diez partidos dirigidos, el club tomó la decisión de finalizar su vínculo, en una salida que ha sido catalogada por la prensa francesa como “por la puerta chica”.

Según informó L’Équipe, la dirigencia del conjunto francés había confiado en el casildense para encaminar al equipo en la Ligue 1, pero la realidad fue muy diferente. Actualmente, ocupa el puesto 17 de la tabla y, de mantenerse en esa posición, debería disputar un repechaje para evitar el descenso.

Lo llamativo es que el club realizó una importante inversión en el mercado de fichajes para reforzar el plantel a pedido del entrenador: desembolsaron cerca de 50 millones de euros para contratar a jugadores como Seko Fofana, Brice Samba y Kyogo Furuhashi. Sin embargo, la falta de resultados terminó sentenciando el futuro del DT.

La eliminación en la Copa de Francia ante el modesto Troyes, equipo de la Segunda División, fue el golpe definitivo para el exdirector técnico de la Selección Argentina. Aquella derrota por 1-0 en los dieciseisavos de final generó un quiebre en la relación con la dirigencia, que decidió acelerar su salida.

“El Rennes ha decidido despedir a Jorge Sampaoli. Se acabó”, confirmó el periodista Fabrizio Romano, anticipando el anuncio oficial del club. Ahora, los directivos deberán encontrar un reemplazante para intentar salvar la temporada y alejarse de la zona baja de la Ligue 1.

🚨❌ Rennes have decided to sack the manager Jorge Sampaoli, it’s over.



The decision is confirmed and will be made official soon, as L’Équipé reported.



👀 Glen Kamara and Mika Faye among players in talks for exit now waiting to understand what happens with Rennes coach. pic.twitter.com/3jcsoEYywX