Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este lunes 4 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en el comienzo de la rueda cambiaria de este lunes 4 de mayo 2026 y en la apertura hábil del quinto mes del año, los mercados financieros operan bajo un clima de estabilidad y monitoreo. Con la renovación de los cupos mensuales y la expectativa por la liquidación de divisas estacional, el Banco Central (BCRA) mantiene su política de microdevaluaciones para garantizar la previsibilidad económica.

El comportamiento del dólar oficial sigue siendo el referente para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una demanda moderada en las primeras operaciones del mercado de capitales.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 4 de mayo 2026

En el inicio de este lunes 4 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.355 para la compra

$1.405 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 4 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1355 1405 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1364 1414 Banco Ciudad de Bs As 1345 1405 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1365 1405 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1360 1430 Banco Piano 1355 1415 Banco BPN 1350 1420

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 4 de mayo 2026

El dólar oficial abre el nuevo mes en el Banco Nación (BNA) a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta. Este nivel inicial en mayo 2026 responde al esquema de ajuste gradual que la autoridad monetaria aplica para evitar rezagos frente a la inflación.

En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye los componentes impositivos vigentes, se sitúa en los:

$1.833.

Según los datos oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista busca ofrecer un marco de seguridad para las operaciones de ahorro y consumo con tarjetas en moneda extranjera.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 4 de mayo 2026

En el segmento bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en el arranque de este lunes 4 de mayo 2026 a:

$1.440, mostrando una variación mínima respecto al cierre de abril 2026.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.500, operando con normalidad para la gestión de activos corporativos.

La calma observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL al inicio de mayo 2026 es atribuida por los analistas a la solidez de las reservas líquidas y a la vigencia de instrumentos de absorción de pesos que limitan la presión sobre el tipo de cambio financiero.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: lunes 4 de mayo 2026

En el circuito informal, el dólar blue comienza la jornada a:

$1.380 para la compra.

$1.400 para la venta.

Mantiene así los valores observados durante la última semana. Con estas cifras, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial para la venta se posiciona cerca del 1,7%, un margen que minimiza las distorsiones en los precios de referencia.

Al igual que sucede con el dólar MEP, la estabilidad del blue en este lunes 4 de mayo 2026 sugiere una convergencia de expectativas entre los distintos actores de la economía real y financiera.