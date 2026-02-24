Bareiro debutará esta noche en Boca: el inédito equipo de Úbeda en el debut de Copa Argentina

Boca atraviesa un momento muy delicado, donde la continuidad de Claudio Úbeda es una gran incógnita. Esta noche el Xeneize desde las 21:15 debutará en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, en un partido con mucho riesgo ante una posible caída o un flojo rendimiento ante un equipo del Federal A.

Claro está que Boca debería superar con facilidad este compromiso, pero nada está dicho en esta competencia. Para este duelo, Úbeda pondrá en cancha un equipo alternativo e inusual. La novedad será el debut de Adam Bareiro, que con menos de una semana de entrenamientos y debido al flojo nivel de los delanteros vestirá por primera vez la camiseta azul y oro.

El delantero fue presentado el sábado y hoy saldrá a la cancha como titular.

En relación al empate con Racing, el Sifón realizará siete cambios. En el arco, atajará Brey en lugar de Marchesín. Luego, habrá tres ingresos en la última línea: Nicolás Figal, Marcos Pelegrino y Malcom Braida. Cabe destacar que ninguno de estos tres defensores sumó minutos en este 2026.

En la mitad de la cancha, no jugará ni Paredes (lesionado) ni Ascacibar. Saldrá a la cancha con Milton Delgado, Tomás Belmonte y Williams Alarcón, estos dos últimos criticados fuertemente por el hincha.

Arriba jugarán los paraguayos Romero y Bareiro. El tercer intérprete del ataque será el cuestionadísimo Lucas Janson, que en este arranque de 2026 tiene un inusual protagonismo por las lesiones y los bajos rendimientos de los delanteros.

Paredes tiene fecha de regreso y Blondel está muy cerca de irse

En las últimas horas, se conoció que Leandro Paredes está muy cerca de su regreso. La figura del Xeneize recibirá el alta en los próximos días y se espera que sea titular frente a Gimnasia de Mendoza el próximo sábado por el torneo Apertura.

Además, se conoció que Lucas Blondel está muy cerca de irse del Xeneize. El lateral, que no fue convocado al duelo por Copa Argentina, continuaría su carrera en Huracán. Por pedido exclusivo de Diego Martínez, el defensor llegaría al Globo para sumar continuidad. El ex Tigre quiere salir del Xeneize para sumar minutos y una posible convocatoria de Suiza para el Mundial 2026.

Si Blondel emigra, Boca tendrá la posibilidad de sumar un refuerzo hasta el 10 de marzo, opción que el Xeneize utilizaría en reforzarse con un futbolista de ataque.