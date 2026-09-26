Boca y Racing se miden por un lugar en semifinales de la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

Boca y Racing buscan un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. (Archivo)

Racing y Boca se miden este desde las 17:00 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Luego de una semana polémica por el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA que le dio la clasificación al Xeneize pese a haber inscripto seis futbolistas extranjeros frente a Vélez y del posterior rechazo a la apelación del Fortín, ambos equipos irán en busca de un boleto hacia las semifinales.

El camino de Boca en la Copa Argentina venía tranquilo hasta que se cruzó con Vélez. Eliminó sin problemas a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento, pero en el duelo ante el Fortín pasó de todo.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena aprovecharon la vida extra que les dio Dylan Godoy al fallar el penal en la última jugada del tiempo regular y se impusieron por penales con Álvaro Montero como el gran héroe.

Sin embargo, a las pocas horas, la dirigencia del conjunto de Liniers denunció en AFA que el Xeneize había incurrido en una alineación indebida, al inscribir seis extranjeros en la planilla cuando la cantidad máxima es de cinco.

Tras 20 días de incertidumbre, el ente madre del fútbol argentino decidió mantener el resultado del partido y multar a Boca, argumentando que no había sacado ventaja del error al mantener a Ángel Romero en el banco de suplentes.

En lo deportivo, Boca viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que lo dejó tercero en la tabla anual con 47 puntos y quinto en la Zona A con 17.

El DT Arruabarrena no podrá contar con Álvaro Montero, quien fue convocado a la Selección de Colombia. Leonel Flores, citado por primera vez por Lionel Scaloni para representar a la Argentina, fue liberado y podrá disputar el encuentro. Ante este panorama, sería uno solo el cambio: Leandro Brey estará en el arco.

Por su parte, Racing viene de conseguir una victoria importante frente a Sarmiento que lo sacó del fondo de la Zona B. Con ocho puntos marcha anteúltimo y ve con otros ojos una posible clasificación a los playoffs si tiene una buena recta final.

En Copa Argentina la realidad es diferente. En 32avos eliminó a San Martín de Formosa, en 16avos dejó en el camino a Defensa y Justicia con una goleada por 4 a 1 y en octavos superó a Belgrano, último campeón del Apertura.

El ténico Vojvoda mantiene dos incógnitas en el once. Podría ingresar Ezequiel Cannavo, quien se recuperó de una molestia muscular y tiene chances de jugar en lugar de Gonzalo Escudero. Si es así, el entrenador desarmaría el 3-5-2 y utilizaría una línea de cuatro defensores.

En tanto, Lautaro Díaz presenta una sobrecarga en el recto anterior y quedó desafectado de la convocatoria. Con esta baja, aparecen como alternativa Duván Vergara, Toto Fernández o Tomás Conechny.

Las probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 17:00

TV: TyC Sports