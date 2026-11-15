El alemán Alexander Zverev abrió el fuego de las ATP Finals con una contundente victoria

Sólido estreno para el alemán Alexander Zverev en las ATP Finals 2026 de Turín (Italia), el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. El N°1 del planeta pudo con Rafael Jódar y sorteó con éxito la primera jornada correspondiente al grupo John McEnroe.

Sascha, ganador este año de Roland Garros y el US Open, los dos primeros torneos Major de su carrera, superó sin complicaciones al jugador español, 10° del escalafón y debutante en el torneo que cierra el año, por 6-4 y 6-4 tras una hora y media de juego.

El encuentro no mostró muchos problemas para el actual número uno del mundo. En el primer set, solamente tuvo que salvar dos chances de quiebre cuando sacaba para quedarse con la manga. El teutón, que alcanzó el “1” tras la baja de Jannik Sinner por lesión en la última parte del año, aprovechó al máximo el único break point que tuvo a favor.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

Para el segundo, Zverev golpeó rápido en el segundo game de Jódar al saque y sacó una importante ventaja para encaminar la victoria. Ello le permitió manejar sin complicaciones el trámite del juego hasta el final, cerrando el pleito con su saque en el décimo game.

Gracias a esta victoria, el alemán es el primer ganador de las ATP Finals 2026 y suma un triunfo que lo deja con un pie y medio en las semifinales. A la espera de los duelos que se vienen, una victoria en sets corridos lo deposita entre los cuatro mejores del torneo.

Jódar, por su parte, deberá ganar todo lo que le queda si quiere continuar jugando en el último evento de la temporada.

En los siguientes cruces, Zverev tendrá que enfrentar al francés Arthur Fils y al estadounidense Ben Shelton. Frente al francés, Sascha lidera el historial por 5 2, en tanto que contra el estadounidense ostenta un contundente registro de 6 triunfos y ninguna derrota. El último, en la final del US Open 2026.