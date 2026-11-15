Elecciones 2027 en Centenario: Jorge Alberti lanza su candidatura junto a Mariano Gaido y Rolando Figueroa por Primero Neuquén

El médico Jorge Alberti oficializó su postulación a la intendencia de Centenario por el espacio Primero Neuquén.

El armado político, y electoral, de Neuquén continúa tomando forma de cara al 14 de febrero de 2027. Este domingo, el médico Jorge Alberti oficializó su candidatura a la intendencia de Centenario por el espacio Primero Neuquén, con una propuesta enfocada en ordenar el desarrollo urbano y hacer crecer la ciudad.

Su plataforma plantea incorporar las herramientas de planificación, obra pública y administración eficiente que caracterizan el ejemplo de gestión de Mariano Gaido en la capital provincial, en plena sintonía con el proyecto de desarrollo que encabeza el gobernador Rolando Figueroa.

Con la mira puesta en replicar esas experiencias exitosas a pocos kilómetros de distancia, el candidato busca capitalizar su paso al frente del ISSN (Instituto de Seguridad Social del Neuquén) para dar el salto hacia el Ejecutivo municipal. «Nosotros debemos mirar a Neuquén y saber que debemos ordenar, debemos planificar y siempre poder replicar todas las cosas que vemos que pueden ser beneficiosas para nuestros ciudadanos», señaló Alberti.

El médico Jorge Alberti oficializó su postulación a la intendencia de Centenario por el espacio Primero Neuquén.

De 50.000 a 80.000 habitantes: el desafío de gestionar el crecimiento

Con 31 años de trayectoria en la medicina regional y una fuerte raíz familiar de pioneros en Centenario, Alberti evaluó la necesidad de adaptar las experiencias exitosas de la vecina ciudad. Según su plataforma electoral, el diagnóstico de sus equipos técnicos expone la necesidad de actualizar la infraestructura básica frente al boom de Vaca Muerta:

Brecha demográfica: mientras el último censo registró cerca de 50.000 habitantes, las estimaciones actuales rondan los 80.000 vecinos .



mientras el último censo registró cerca de 50.000 habitantes, las estimaciones actuales rondan los . Servicios esenciales: redimensionar las redes de agua potable, cloacas, mantenimiento vial y recolección de residuos.



redimensionar las redes de agua potable, cloacas, mantenimiento vial y recolección de residuos. Límites territoriales: gestionar la resolución de límites con Vista Alegre para radicar empresas, promover inversiones y generar empleo genuino con lotes dotados de servicios básicos desde el origen.



gestionar la resolución de límites con Vista Alegre para radicar empresas, promover inversiones y generar empleo genuino con lotes dotados de servicios básicos desde el origen. Paseo Costero: integrar la traza local con el corredor de la capital a la vera del río Neuquén.

Al sintetizar su visión sobre la administración comunal, el candidato remarcó: «Nosotros tenemos que continuar y mejorar lo que se viene haciendo bien y cambiar lo que está mal».

El vínculo con Provincia y el paso por el ISSN

La postulación de Alberti consolida una alianza estratégica con el gobernador Rolando Figueroa, a quien acompaña desde los comicios de 2023, oportunidad en la que compitió por la intendencia y quedó a solo 377 votos de acceder al Ejecutivo municipal.

Tras aquella elección, Figueroa lo convocó para liderar el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), donde fortaleció las prestaciones de la obra social provincial.

Ese paso por la gestión pública aceitó la articulación entre los distintos niveles del Estado. Al respecto, el médico subrayó el respaldo político construido: «Tanto con Rolo como con Mariano nos unen años de trabajo conjunto, respeto y un gran afecto».

La decisión de volver a postularse surgió tras el pedido de diversos sectores sociales y un profundo análisis familiar. Tras dedicar más de tres décadas a la salud, Alberti definió su salto a la política como una vía de retribución: «Creía que podía devolverle desde otro lugar a la gente de Centenario todo lo que me han dado durante tantos años, ya que gran parte de lo que soy como persona y como profesional se lo debo a la gente de Centenario».