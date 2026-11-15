Habilitado el cruce por Cardenal Samoré a Chile desde Neuquén este domingo 15: las recomendaciones de Vialidad

El paso internacional Cardenal Samoré está habilitado este domingo 15 de noviembre para cruzar a Chile desde Neuquén. Así lo informó Vialidad Nacional en su parte sobre el estado de las rutas nacionales y los pasos fronterizos de la provincia.

La actualización se conoció después del cierre que afectó al cruce durante el sábado 14. La interrupción se había dispuesto por una falla en la fibra óptica del Centro de Frontera Argentino. El reporte de este domingo confirmó la habilitación del paso, sin dar detalles sobre las tareas realizadas tras el inconveniente que había obligado a suspender la circulación.

Cardenal Samoré habilitado: qué tener en cuenta para viajar este domingo

Vialidad Nacional advirtió que todos los tramos de las rutas nacionales relevados en Neuquén se encuentran transitables con precaución. La indicación alcanza a quienes se desplacen por la provincia durante este domingo.

El organismo también señaló que hay pronóstico de tormentas en distintos sectores del territorio neuquino. Este escenario debe ser tenido en cuenta por quienes tengan previsto viajar hacia los cruces internacionales.

Entre las indicaciones del parte, se recordó la portación obligatoria de cadenas físicas. Se trata de llevarlas en el vehículo, una exigencia que los conductores deben contemplar antes de iniciar el recorrido.

Además de Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal también están habilitados, de acuerdo con el informe del 15 de noviembre. De esta manera, los cuatro pasos internacionales incluidos en el reporte se encuentran abiertos.