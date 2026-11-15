«¡Ridículo!»: Donald Trump exige fondos al Congreso tras el colapso aéreo que dejó 20.000 vuelos varados en Estados Unidos

El sistema de aviación civil de los Estados Unidos experimentó uno de sus fines de semana más críticos desde 2001. Una falla informática y técnica sin precedentes provocó la suspensión y demora de casi 20.000 vuelos, generando caos en las principales terminales del país y obligando al gobierno federal a desplegar un operativo de emergencia para restablecer la normalidad.

El presidente Donald Trump rompió el silencio que mantuvo durante las primeras horas de la crisis y utilizó el incidente para presionar directamente al Congreso. El mandatario calificó de «ridículo» que gran parte de la infraestructura de control aéreo tenga medio siglo de antigüedad y exigió la aprobación urgente de fondos para modernizar el sistema por completo.

El reclamo de fondos y el cruce político de Donald Trump

Según AP, desde el inicio de la emergencia, las críticas opositoras y las demandas de los pasajeros se acumularon en las redes sociales mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, asumía la vocería de la crisis en los programas televisivos dominicales.

Por su parte, el Ejecutivo argumenta que los recursos aprobados previamente por el Congreso resultan insuficientes frente a la magnitud del deterioro técnico. Los datos clave del escenario presupuestario y operativo detallan que:

Fondo actual: el Congreso había aprobado previamente 12.500 millones de dólares para la Administración Federal de Aviación (FAA).



el Congreso había aprobado previamente 12.500 millones de dólares para la Administración Federal de Aviación (FAA). Inversión previa: la administración demócrata anterior había destinado una ley de infraestructura con 25.000 millones para mejorar aeropuertos y torres de control.



la administración demócrata anterior había destinado una ley de infraestructura con 25.000 millones para mejorar aeropuertos y torres de control. La postura oficial: el secretario Sean Duffy calificó los montos previos como un mero «pago inicial» para una reforma estructural profunda.



el secretario Sean Duffy calificó los montos previos como un mero «pago inicial» para una reforma estructural profunda. El ultimátum presidencial: «Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario, podemos construirlo rápida y eficientemente. Será el mejor sistema del mundo», expresó Trump a través de sus redes sociales.

El origen del fallo: cables, fibra óptica y diagnóstico profundo

Mientras la discusión política escala en Washington, las autoridades técnicas lograron dilucidar el origen del problema informático que paralizó el espacio aéreo. De acuerdo con los reportes oficiales brindados por el secretario de Transporte a la agencia AP, el incidente se originó en las instalaciones de la empresa contratista L3Harris Technologies Inc.

La falla: el sistema colapsó cuando técnicos de la compañía reemplazaban una sección de cable de cobre antiguo por una línea de fibra óptica.



el sistema colapsó cuando técnicos de la compañía reemplazaban una sección de cable de cobre antiguo por una línea de fibra óptica. Puntos críticos: los enrutadores afectados se encontraban en centros de control de la FAA ubicados en Texas y Arkansas .



los enrutadores afectados se encontraban en centros de control de la FAA ubicados en . Diagnóstico: el cambio de tecnología generó una sobrecarga imprevista en el sistema central de procesamiento.

Para los pasajeros, la normalización total del servicio se proyecta de manera paulatina. Duffy explicó a la cadena CBS que, si bien el espacio aéreo recupera operatividad, las aerolíneas deben lidiar con el desplazamiento logístico de aviones y tripulaciones fuera de posición, estimando el regreso a la plena capacidad operativa para las próximas horas.