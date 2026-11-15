Mejoras en la balsa de Villa Llanquín: informan un corte programado para esta semana

Vialidad Rionegrina hará un corte programado en la balsa por tareas de mejora y mantenimiento. Foto: archivo.

La dirección de Vialidad Rionegrina informó que la balsa La Maroma, que permite el acceso al paraje de Villa Llanquín, se encontrará interrumpida desde este martes 17 de noviembre hasta el jueves 19 inclusive.

El corte se producirá desde las 10 de la mañana, y tendrá como objetivo el mantenimiento y mejoras en el servicio.

Según informaron desde la Delegación VI de Vialidad de la provincia de Río Negro, la interrupción se debe a los trabajos en mantenimiento que permitirán un mejor funcionamiento del servicio.

Villa Llanquín es uno de los parajes que ha crecido durante los últimos años, desarrollando su potencial como destino turístico tanto para visitantes de otras provincias del país como para los residentes de las ciudades cercanas. Ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Bariloche, el paraje cuenta con cerca de 300 habitantes.

La balsa Maroma es la única manera de acceder con vehículo a Villa Llanquín desde la Ruta 237. También cuenta con un puente peatonal, desde el estacionamiento donde se pueden dejar los vehículos junto a la ruta.

En Villa Llanquín viven cerca de 300 personas. Para cruzar en vehículo desde la Ruta 237, hay que tomar la Balsa Maroma. Foto: Archivo.

En verano, cientos de turistas, además de la población local, utilizan la balsa para cruzar hacia el paraje, un destino clásico de turismo rural para quienes visitan esta zona de la Patagonia.

Durante la estación estival, la Balsa Maroma opera de lunes a domingo, de 7 a 21 horas, permitiendo el cruce de vehículos y peatones sobre el río Limay sin costo alguno.

«Estas tareas forman parte de la inversión provincial destinada a optimizar la operatividad, fortalecer la seguridad y garantizar mejores condiciones de funcionamiento para quienes utilizan este servicio», señalaron desde Vialidad Rionegrina.

El viernes, la balsa retomará su disponibilidad habitual.