La Copa de Clubes cerró el año del atletismo en la Ciudad Deportiva de Neuquén

La Copa de Clubes de atletismo presentó la reparación del foto finish en Ciudad Deportiva.

La 7° edición de la Copa de Clubes en la Ciudad Deportiva de Neuquén le puso el broche de oro a la temporada 2025 de atletismo con una participación masiva e importantes novedades.

En total, 34 clubes formaron parte de la competencia con cerca de 400 atletas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz en pista.

Se coronó la Escuela de Corredores de Cipolletti con 390 puntos. Lo siguieron la Escuela de Atletismo Hermes de Neuquén con 303 puntos y la Unión Atlética General Roca con 247 puntos.

Más atrás quedaron el CEF Nº1 de Neuquén, Escuela Correcaminos, Escuela Municipal de Cervantes, CUBAR, Escuela Municipal de Picún Leufú, Escuela Municipal de Allen y CEF Nº7.

Con esta participación, el torneo que organiza la Federación Atlética Neuquina (FAN) funciona como un virtual patagónico de atletismo. El certamen abarcó las disciplinas de 100, 200, 400, 1500 y 5000 metros, salto en largo, bala, disco, jabalina y martillo. Fueron parte las categorías U12, U14, U16, U20 y mayores.

Una de las principales novedades fue la reparación del foto finish y la inauguración de la cabina para albergar torneos nacionales e internacionales. Esta obra estuvo financiada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y costó $50.000.000. Uno de los objetivos para el próximo año es recibir a los Juegos Epade.

