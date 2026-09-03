El «Autódromo Nazionale di Monza», uno de los lugares más emblemáticos y con asistencia casi perfecta en F1

El "Parque Nationale di Monza", uno de los lugares más emblemáticos en la historia de la F1.

Uno de los pocos circuitos de la vieja guardia que mantiene su vigencia en el calendario. Junto a Montecarlo, Silverstone y Spa-Francorchamps, el Autódromo Nazionale Di Monza, sede este fin de semana del Gran Premio de Italia, representa uno de los lugares más emblemáticos de la F1.

Situado en la región de Lombardía, a unos 33 kilómetros de la ciudad de Milán, Monza fue uno de los siete trazados que albergó el primer Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 en 1950 y uno de los pocos que, 76 años después, se encuentra activo y vigente.

El circuito, que alternó tres versiones a lo largo de su historia, se caracteriza por sus largas rectas y, consecuentemente, la alta velocidad que alcanzan los monoplazas. Es decir que las configuraciones de los autos se localizan más en la velocidad de punta que en las cuestiones aerodinámicas.

Desde aquella primera edición en la temporada inaugural, Monza solo se ausentó del calendario de F1 en 1980, cuando el Gran Premio de Italia tuvo como sede el “Enzo y Dino Ferrari” de Imola. ¿El motivo? Una necesaria obra de renovación y modernización.

Luego del accidente que derivó en la muerte del sueco Ronnie Peterson (Lotus) en la largada de la edición 1978, la FIA se replanteó las prestaciones del trazado y su infraestructura, obligando a sus organizadores a reformular el predio y mejorar las medidas de seguridad.

Desde 1981 a la actualidad, Monza, circuito de 5,793 metros de extensión, es una cita inefable para el mundo de la F1. Lugar donde, en 1953, 1954 y 1955, la bandera albiceleste flameó en lo más alto del podio de la mano del balcarceño Juan Manuel Fangio, ganador de manera consecutiva.

Juan Manuel Fangio, rumbo al triunfo en 1955 con su flamante Mercedes «Flecha de Plata».

Otro argentino que pisó fuerte en dicho trazado fue el santafesino Carlos Alberto Reutemann, tercero en las ediciones de 1978 (con Ferrari) y de 1981 (con Williams). Ese último podio le permitió a Lole recuperar la punta del certamen y llegar al final con chances de título.

Cuatro décadas más tarde, Monza fue el escenario para la vuelta de Argentina a la Fórmula 1. El pilarense Franco Colapinto cumplió su sueño y debutó a bordo de un Williams, siendo el primer piloto nacional en la máxima tras 23 años (el último, Gastón Mazzacane).

La edición 2026 asoma como una gran oportunidad para Franco. El equipo Alpine confirmó las esperadas y necesarias actualizaciones para su monoplaza A526, lo que supone un salto competitivo y prestaciones acordes para intentar batallar por los puntos consistentemente de aquí en más.

El último ganador en el Gran Premio de Italia fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Lo acompañaron en el podio los McLaren del inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri. En dicha edición, Max rompió el récord de vuelta (1m 18s 792/1000) que ostentaba el colombiano Juan Pablo Montoya desde 2004.

Los pilotos más ganadores del Gran Premio de Italia son el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton, con cinco triunfos cada uno. El teutón lo hizo en las ediciones 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, todas con Ferrari; mientras que el británico lo logró en 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018. Todas ellas, a excepción de la primera que fue con McLaren, Lewis ganó con Mercedes.